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DÜNYA

Sydney kentinde bir kişi kilisede piskoposu defalarca bıçakladı o anlar kamerada

Avustralya'nın Sydney kentinde korkunç bir olay yaşandı. Saldırgan, kentte bulunan bir kilisede ayin sırasında piskoposu ağır yaraladı

Avustralya'nın Sydney kentinde bir kilisede düzenlenen bıçaklı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

9 News'in haberine göre, Sydney'deki Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde bıçaklı saldırı meydana geldi.

Kilisede ayinin yapıldığı anlarda gerçekleşen bıçaklı saldırıda papaz ve 3 kişi yaralandı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. 

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