Sydney kentinde bir kişi kilisede piskoposu defalarca bıçakladı o anlar kamerada
Avustralya'nın Sydney kentinde korkunç bir olay yaşandı. Saldırgan, kentte bulunan bir kilisede ayin sırasında piskoposu ağır yaraladı
Avustralya'nın Sydney kentinde bir kilisede düzenlenen bıçaklı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
9 News'in haberine göre, Sydney'deki Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde bıçaklı saldırı meydana geldi.
Kilisede ayinin yapıldığı anlarda gerçekleşen bıçaklı saldırıda papaz ve 3 kişi yaralandı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.