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Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan kadın sosyal medyada gündem oldu

Kim Milyoner Olmak İster'de soruyu yanlış yanıtlayan ve stüdyoyu terk eden kadının enteresan tavırları sosyal medyada gündem oldu.

ATV'de yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?', programı son bölümüyle gündem oldu. Kim Milyoner Olmak İster?'in yayınlanan son bölümünde yarışan 25 yaşındaki Yağmur Ateş isimli yarışmacı geceye damga vurdu. Yarışma boyunca garip tepkiler veren bildiği yabancı dillere değişik seslerle ifade eden yarışmacı gündem oldu.

Yarışmacı daha sonra bir soruda yarı yarıya joker hakkını kullandı. Soruya yanlış cevap verince, "Teşekkür ederim" diyerek stüdyoyu terk etti. Kenan İmirzalıoğlu gülerek yarışmacı Yağmur Ateş'e, "Gidiyor musun?" diyerek veda konuşması yapmasını istedi. Stüdyoda kahkaha dolu anlar yaşandı.

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