BIST 10.644
DOLAR 32,22
EURO 35,07
ALTIN 2.506,04

Fenerbahçeli taraftarlardan takımlarına coşkulu karşılama

|
Fenerbahçeli taraftarlardan takımlarına coşkulu karşılama

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisinde alınan 1-0'lık zaferin ardından Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nde takımlarını karşıladı.

Fenerbahçeli taraftarlardan takımlarına coşkulu karşılama

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

123
Fenerbahçeli taraftarlardan takımlarına coşkulu karşılama

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisi zaferinin ardından sarı-lacivertli oyuncuları tesiste coşkuyla karşıladı.

223
Fenerbahçeli taraftarlardan takımlarına coşkulu karşılama

Fenerbahçeli taraftarlar, 1-0'lık derbi galibiyetinin ardından Samandıra'da bulunan Can Bartu Tesisleri'nde toplandı.

323
Fenerbahçeli taraftarlardan takımlarına coşkulu karşılama

Taraftarlar, tezahürat ve meşalelerle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim ve oyuncuları tesiste karşıladı. Taraftarlar futbolculara sevgi gösterisinde bulunup daha sonra tesislerden ayrıldı.

423