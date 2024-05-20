Fenerbahçeli taraftarlardan takımlarına coşkulu karşılama
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Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisinde alınan 1-0'lık zaferin ardından Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nde takımlarını karşıladı.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.
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Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisi zaferinin ardından sarı-lacivertli oyuncuları tesiste coşkuyla karşıladı.
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Fenerbahçeli taraftarlar, 1-0'lık derbi galibiyetinin ardından Samandıra'da bulunan Can Bartu Tesisleri'nde toplandı.
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Taraftarlar, tezahürat ve meşalelerle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim ve oyuncuları tesiste karşıladı. Taraftarlar futbolculara sevgi gösterisinde bulunup daha sonra tesislerden ayrıldı.
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