Gaziantep'te şehitliğin önünden geçen vatandaşın hareketi yürek ısıttı

Gaziantep'te bir vatandaşın, Antep Savunması Şehitliği ve Saygı Müzesinin önünden geçerken yaptığı hareket izleyenleri duygulandırdı.

Gaziantep'te ilginç bir görüntü kayda geçti. Bir vatandaş, Antep Savunması Şehitliği ve Saygı Müzesinin önünden geçtiği sırada yere eğildi. Vatandaşın şehitlere duyduğu saygının ne denli büyük olduğunu gözler önüne seren o anlar izleyenlerin yüreğini ısıttı.

Vatandaşın görüntüsü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

Söz konusu paylaşımda, "Antep Savunması Şehitliği ve Saygı Müzesine saygı ve minnet dolu bir dokunuş.. Bir Gazianteplinin Antep Savunması Şehitliğinin önünde anında saygıyla eğilmesi yürekleri ısıttı. Bu anlamlı dokunuş, şehitlerimizin aziz hatıralarına dağıldığımız saygının ve minnetin bir göstergesi. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun" ifadeleri yer aldı.