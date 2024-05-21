BIST 10.913
DOLAR 32,19
EURO 34,96
ALTIN 2.512,60
SPOR

Dursun Özbek Ali Koç için söyledi Erden Timur yalanladı: O kısımları demedi başkanım

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bir toplantıda Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a parmağını sallayarak "Seni mahvedeceğim. Koç ailesini tanımıyorsun. Ticaret hayatını bitireceğim. Gece uyku uyuyamayacaksın Ticaret hayatını bitireceğim. Gece uyku uyuyamayacaksın.' dediğini iddia etti. Araya giren Timur, "O kısımları demedi başkanım" dedi.

Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye 1-0 yenildiği maçın ardından statta yaşananların yankıları sürüyor.

Galatasaray yönetimi Ali Koç ve beraberindekiler hakkında suç duyurusunda bulundu.  

Galatasaray Başkan Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un, Fenerbahçe Ali Koç'un RAMS Park'a gelmesi ve yaşananlarla ilgili düzenlediği basın toplantısı şaşırtan bir ana sahne oldu.

Özbek, Türkiye Futbol Federasyonunda yaşandığını iddia ettiği bir toplantıda Koç'un Timur'a "Seni mahvedeceğim. Koç ailesini tanımıyorsun. Ticaret hayatını bitireceğim. Gece uyku uyuyamayacaksın." dediğini iddia etti. Araya giren Timur "O kısımları demedi başkanım" diyerek başkanı düzeltti. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gazze'de Kassam Tugayları İsrail tankını böyle patlattı o anlar yayınlandı
Gazze'de Kassam Tugayları İsrail tankını böyle patlattı o anlar yayınlandı
Eskişehir'de yabancı uyruklu kadın tartıştığı yolculara su şişesiyle saldırdı: Müslüman değilsiniz
Eskişehir'de yabancı uyruklu kadın tartıştığı yolculara su şişesiyle saldırdı: Müslüman değilsiniz
İran halkı, Reisi'yi son yolculuğuna uğurluyor! Cenaze töreninde ağıt yakıp gözyaşı döktüler
İran halkı, Reisi'yi son yolculuğuna uğurluyor! Cenaze töreninde ağıt yakıp gözyaşı döktüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Bu, açık söylüyorum Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Bu, açık söylüyorum Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir
7 ilde Narkoçelik-18 Operasyonu: 1 ton 57 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
7 ilde Narkoçelik-18 Operasyonu: 1 ton 57 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
İsmail Saymaz'dan Ayhan Bora Kaplan davası ile ilgili bomba açıklamalar! Kemal Kılıçdaroğlu detayı...
İsmail Saymaz'dan Ayhan Bora Kaplan davası ile ilgili bomba açıklamalar! Kemal Kılıçdaroğlu detayı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İBB'nin olaylı Roma gezisiyle ilgili gerçek ortaya çıktı Ruşen Çakır'ın eşi...
İBB'nin olaylı Roma gezisiyle ilgili gerçek ortaya çıktı Ruşen Çakır'ın eşi...
Galatasaraylı Buğrahan Tuncer'den skandal hareketler! Orta parmak gösterdi, cinsel organını avuçladı
Galatasaraylı Buğrahan Tuncer'den skandal hareketler! Orta parmak gösterdi, cinsel organını avuçladı
Galatasaraylı eski futbolcu Evren Turhan'ın derbi tahmini gündem oldu
Galatasaraylı eski futbolcu Evren Turhan'ın derbi tahmini gündem oldu
Reisi'nin bulunduğu helikopter enkazını bulan Akıncı İHA Türkiye'ye döndü ay yıldız rotası çizdi
Reisi'nin bulunduğu helikopter enkazını bulan Akıncı İHA Türkiye'ye döndü ay yıldız rotası çizdi
"Kalkan-22" operasyonlarında 40 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
"Kalkan-22" operasyonlarında 40 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı