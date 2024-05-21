Dursun Özbek Ali Koç için söyledi Erden Timur yalanladı: O kısımları demedi başkanım

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bir toplantıda Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a parmağını sallayarak "Seni mahvedeceğim. Koç ailesini tanımıyorsun. Ticaret hayatını bitireceğim. Gece uyku uyuyamayacaksın Ticaret hayatını bitireceğim. Gece uyku uyuyamayacaksın.' dediğini iddia etti. Araya giren Timur, "O kısımları demedi başkanım" dedi.

Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye 1-0 yenildiği maçın ardından statta yaşananların yankıları sürüyor.

Galatasaray yönetimi Ali Koç ve beraberindekiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Galatasaray Başkan Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un, Fenerbahçe Ali Koç'un RAMS Park'a gelmesi ve yaşananlarla ilgili düzenlediği basın toplantısı şaşırtan bir ana sahne oldu.

Özbek, Türkiye Futbol Federasyonunda yaşandığını iddia ettiği bir toplantıda Koç'un Timur'a "Seni mahvedeceğim. Koç ailesini tanımıyorsun. Ticaret hayatını bitireceğim. Gece uyku uyuyamayacaksın." dediğini iddia etti. Araya giren Timur "O kısımları demedi başkanım" diyerek başkanı düzeltti.