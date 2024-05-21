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DÜNYA

İran halkı, Reisi'yi son yolculuğuna uğurluyor! Cenaze töreninde ağıt yakıp gözyaşı döktüler

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için planlanan cenaze merasimlerinin ilki Tebriz'de düzenlendi. Cenaze töreninde halkın ağıt yakması ve yas tutması dikkat çekti.

Tebriz Şüheda Meydanı'nda düzenlenen ve on binlerce kişinin katıldığı törende, kazada hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Cuma İmamı Muhammed Ali Al-i Haşim ve Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti için dualar edildi.

Sivil ve askeri yetkililerin katıldığı törende cenazeler büyük bir kalabalığın katılımıyla Şüheda Meydanı'ndan, Musalla Meydanı'na götürüldü.

Tebrizliler, Cumhurbaşkanı Reisi ve yaşamını yitiren diğer yetkililere son kez veda etti.

Halkın, cenaze töreninde hayatını kaybedenler için ağıt yaktıkları görüldü. İran, milliyet olarak Kerbela ve 40 matem ile biliniyor. Bu nedenle bölge halklarının, Reisi'nin cenazesinde Kerbela üzerinden ağıt yaktıkları gözlendi. Bu ağıtlar, Şii kültüründe önemli bir yere sahip ve yas kültürünü temsil ediyor.

Tebriz’de cenaze namazı ve geçit töreniyle başlayan merasimler, bugün Kum kentinde yarın da Tahran'da devam edecek.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesi Meşhed kentinde perşembe günü düzenlenecek törenle defnedilecek.

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