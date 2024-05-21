Gazze'de Kassam Tugayları İsrail tankını böyle patlattı o anlar yayınlandı

Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, İsrail ordusuna büyük darbe indiriyor. Kassam Tugayları, İsrail tankının dibine kadar girip patlattığı görüntüleri yayınladı.

Gazze'de işgalci İsrail askerleri kabusu yaşıyor. Hamas'ın sert direnişiyle hemen her gün İsrail ordusu askerlerini kaybederken zırhlı araçlar da imha ediliyor.

Bir İsrail tankının devre dışı bırakıldığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 562 Filistinli öldürüldü, 79 bin 652 kişi de yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.