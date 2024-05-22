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MEDYA

Ekrem İmamoğlu'nun tartışma yaratan Roma gezisi! Levent Gültekin: Burası dingonun ahırı değil ki...

Gazeteci Levent Gültekin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 73 kişilik kafile ile gittiği Roma gezisini eleştirdi. Gültekin, "İmamoğlu'nun kamu kaynağı hassasiyetinin olmadığını gösteriyor." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “2027 Avrupa Oyunları İmza Töreni” için, İtalya’nın başkenti Roma’ya gitti. Beraberinde 45 basın mensubunu da götüren İmamoğlu, toplam 73 kişiden oluşan kafilesi ile birlikte şehrin lüks hotellerinden birinde konakladı.

İmamoğlu'nun çok konuşulan gezisine bir eleştiri de gazeteci Levent Gültekin'den geldi.  Gültekin "İmamoğlu'nun kamu kaynağı hassasiyetinin olmadığını gösteriyor. Beyefendi bizim paramızla kendisine cumhurbaşkanlığı şeyi yapıyor bugünden. Burası dingonun ahırı değil ki...Kim olursa olsun hadlerini bilmeyi öğrenmeleri lazım. Bu ülkenin kaynaklarına el uzatmamayı öğrenmeleri lazım. Kendilerine yandaş yaratma, devlet kasasından belediye kasasından kendilerine yandaş yaratma politikalarına yeltenmemeleri lazım. Ülkenin cumhurbaşkanı yurt dışı gezisine gittiğinde 15 kişi götürüyor, belediye başkanı 43 kişi götürüyor. Cebinden mi veriyorsun, sana bu hakkı kim verdi? İmamoğlu bu götürdüğü gazetecileri İstanbul'da ağırlayıp fikirlerini almayı bilmiyor mu? Mesele yandaş yaratmak. Yazamaz hale getirme çabası."dedi.

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