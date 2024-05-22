Bursa Büyükşehir'de akraba atamaları gerçekleşti Başka Bozbey bizzat açıkladı

Belediyeyi aile şirketine çevirmekle suçlanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mayıs ayı belediye meclisi toplantısında akraba atamalarını duyurdu.

Kanun gereği okutulan atamalara göre; Bozbey'in baldızı Sezen Uğurlu Sosyal Hizmetler Daire Başkanı, CHP Meclis Üyesi Yalçın Işıkyıldız'ın eşi Pınar Işıkyıldız Dış İlişkiler Daire Başkanı ve Özel Kalem Müdür Vekili, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'nın eşi Şafak Baba Pala ise Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı olarak resmen atandı.

Geri alınacak mı?

CHP Özgür Özel, CHP'li belediyelerdeki akraba atamaları için 'Hepsi geri alınacak' demişti.

"Sırtımızı yaslayabileceğimiz insanlarla çalışmak istedik"

Kentin imar ve inşaat işlerinden sorumlu olan BURKENT şirketinin başına yeğenini getiren Mustafa Bozbey, kamuoyunda geniş yankı bulan ve tepki toplayan haberlerin ardından bir televizyon programına bağlanmış "Bu sadece düşündüğümüz bir şeydi" diye konuşmuştu.

Gazeteci Gürkan Hacır'a konuşan Bozbey, yeğeni üzerinden eleştirilere böyle yanıt vermişti:

"Sayın Mustafa Bozbey’in sağ tarafında yer alan isim Furkan Bozbey. Ben konuştum kendisiyle Mustafa Bozbey ‘Gürkan Bey bu sadece düşündüğümüz bir şeydi. Hayata geçirmedik böyle bir şey olmuyor, bu atama olmayacak. Biz güvendiğimiz bir şeyi yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten güvendiğimiz insanlara ihtiyacımız var. Sırtımızı yaslayabileceğimiz insanlarla çalışmak istedik. Niteliği, kariyeri desen hepsi tamam. Yeğenim kendi isteğiyle, 'kimseyi zan altında bırakmak istemem, ben de hak etmiyorum bu ifadeleri' dedi ve bu görevden affını istedi. Böyle bir şey düşündüğümüzle kaldı."