Fatih Altaylı'dan Ali Koç için olay sözler: Haddini bildiren biri çıkar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, 1-0 kazandıkları Galatasaray derbisinin ardından RAMS Park'ta sahaya çıkıp galibiyeti kutladı, ancak Galatasaraylı idarecilerin müdahalesiyle büyük bir gerginlik yaşandı ve polis olaya müdahale etti. Fatih Altaylı, YouTube kanalında Ali Koç'a sert eleştirilerde bulunarak, Koç'un davranışlarını "yakışıksız" ve "mafya babası edasıyla" olarak nitelendirdi ve lig bittikten sonra Koç'a yönelik eleştirilerini yazacağını belirtti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 1-0 kazandıkları Galatasaray derbisi sonrası yönetim kurulu üyeleriyle birlikte RAMS Park'a geldi. Ali Koç ve yöneticiler, futbolcularla birlikte sahaya çıkıp galibiyeti kutlamak istedi. İlk bağlamda buna izin verilmese de ilerleyen dakikalarda Fenerbahçe yönetimi ve futbolcular sahaya geri dönüp derbi zaferini kutladı.

Rams Park'ta büyük gerginlik

Devamında Galatasaraylı idareciler sahaya girdi ve iki taraf arasında büyük gerginlik yaşandı. Emniyet güçleri olaya müdahale etti ve yaşanan gerilimin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve futbolcular içeriye girdi.

"Haddini bildireceğim"

Bu olayların ardından Fatih Altaylı kendi YouTube kanalında yaşananlara dair değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert ifadeler kullanan Altaylı, "Lig bittikten sonra yazacağım yazıyla haddini bildireceğim" dedi.

"Maçın sonrasında olanlar çok çirkin. Çirkin olan şu Fenerbahçeli futbolcuların sahada sevinmesi en doğal hakları. Garip olan şu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç maçtan saatler sonra stada geliyor. Niye geliyor?"

"Mafya babası edasıyla..."

"Bir mafya babası edasıyla ortalıkta dolaşıyor, oradaki Galatasaraylı stat müdürünü dövüyorlar, Galatasaray genel sekreterini parmakla tehdit ediyorlar."

"Yakışıksız"

"Hoş değil bu bir oyun, eğlence... Eğer Ali Koç bunu geldiği aileye, kendi soyadına ailesine babasına yakıştırıyorsa eğer yapmaya devam etsin ama gerçekten yakışıksız."

"Çocuğum yapsam utanırım"

"Sen Ali Koç olacaksın Türkiye'nin en varlıklı ailesinin varislerinden biri olacaksın böyle işlerle uğraşacaksın. Hoş değil keşke yapmasaydı. Benim çocuğu böyle bir şey yapsa ben utanırım."

"Haddini bildireceğim"

"Eğer Ali Koç bunu ailesine, soyadına yakıştırıyorsa devam etsin, ama gerçekten yakışıksız. Ali Koç olacaksın, Türkiye’nin en varlıklı ailesinin varislerinden biri olacaksın. Bu tür işlerle uğraşmak hoş değil. Benim çocuğum böyle bir şey yapsa utanırım. Ali Koç’a lig bittikten sonra bir yazı yazacağım. Galatasaray’ı bu denli eleştirmeye kalkarsan haddini bildirmezlerse, bildiren biri çıkar. Hakkımı saklı tutuyorum. Haftaya bunu yazacağım.”