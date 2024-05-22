Nagehan Alçı'dan İmamoğlu'nun Roma gezisi yorumu: Abdullah Gül'ün uçağında şarap içerdik

Ekrem İmamoğlu'nun 37 gazeteciyi İBB bütçesiyle Roma'ya götürmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Nagehan Alçı, “Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde uçakta şarap içerdik. Tayyip Bey’in başbakanlığının ilk dönemlerinde de alkol servisi vardı.” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB bütçesiyle 37 gazeteciyi Roma'ya götürmesi tartışmalara neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden bu geziyi eleştirip "Kimse kusura bakmasın; belediyelerin görevi, kamusal alanda içkiyi özendirici işler yapmak, gazetecileri özel uçaklar tutup şarap festivallerine götürmek değil, insanları alkol belasından uzak tutmaya çalışmak olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Tartışmalara katılan yazar Nagehan Alçı, dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde uçakta şarap ikramı yapıldığını, Erdoğan'ın başbakanlığının ilk dönemlerinde alkol servisinin olduğunu söyledi.

"Bu ayıp değil günah değil"

Alçı, "Madem İmamoğlu 40 küsür dişiyi götürüyor. Yeni bir dönemde. O zaman uçağa içki de koyun. Bu ayıp değil günah değil" dedi.