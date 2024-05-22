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Ali Koç’un maçtan sonra soyunma odasında yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'a karşı alınan 1-0'lık galibiyet sonrası soyunma odasına giderek oyunculara yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı.

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı 1-0 yenen Fenerbahçe, şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı.

Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, derbi sonrası stadyuma gelerek soyunma odasına gitmişti.

ALİ KOÇ: BÜYÜK BİR PARTİYİ DAĞITTINIZ

Rams Park'ta alınan galibiyetin önemine değinen Ali Koç, "Beyler neyi başardığınızı anlayın. Büyük bir partiyi dağıttınız. Yenilmezlik serilerini mahvettiniz. Sanatçılar gidiyor. Hazırladıkları podyumu kuramayacaklar" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin YouTube hesabından yayınlanan videoda derbi öncesi ve sonrası yaşanan anların gösterilmesi sosyal medyada gündem oldu.

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