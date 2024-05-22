Derbi maçı için 150 bin lira harcayan Galatasaray taraftarı: Bir tane şut göremedim
Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Galatasaray taraftarı maç sonu isyan etti. İki bilet için 100 bin lira ödediğini söyleyen bir taraftar, "Bir tane pozisyon görmeden buradan çıkıp gitmekten de hiç hoşnut değilim" dedi.
Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye kendi evinde 1-0 yenildiği maçın yankıları sürüyor.
Net pozisyon olmadan maçı tamamlayan Galatasaray'da taraftar takımın kötü oyununa tepki gösterdi.
Karşılaşmanın ardından bir taraftarın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.