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Merve öğretmen hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

ADANA'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki gün önce otomobilin çarpması sonucu yaralanan 26 yaşındaki öğretmen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Kışla Mahallesi Mithat Özsan Bulvarı'nda 20 Mayıs'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken L.K'nin kullandığı 01 LD 400 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Merve Çürük (26), tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öğretmen olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Çürük'ün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Kazada yaralanan ve 8 aylık hamile olduğu öğrenilen sürücü L.K'nin bebeğinin hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle gözlem altında tutulduğu bildirildi.

Öte yandan kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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