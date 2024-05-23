Rize'de iki sürücü birbirine kurşun yağdırdı 1 kişi öldü görüntüler ortaya çıktı
Rize'de trafikte tartışan iki sürücü birbirine kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti. Korkunç anlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Şairler Mahallesi'nde H.G. ile Ömer Sofu arasında trafikte yol vermeme iddiası üzerine tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki sürücü birbirlerine silahla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Ömer Sofu olay yerinde hayatını kaybederken, H.G ise ambulansla kentteki bir hastaneye kaldırıldı.