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58 yaşındaki kadın, gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı! 400 gram altın ve...

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Dilber Berkbasan, kendisini savcı olarak tanıtan bir kişi tarafından kuyumcu soyguncularına yardım etmekle suçlanıp korkutularak, yaklaşık 400 gram altınını ve 3 katlı evini dolandırıcılara kaptırdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kadın, telefonla arayıp kendisini savcı olarak tanıtan kişi ve beraberindekilerce, altınlarını ve 3 katlı evini satıp parasını vermek suretiyle dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

İlçede yaşayan 58 yaşındaki Dilber Berkbasan'ı 11 Mayıs'ta arayıp kendisini savcı olarak tanıtan kişi, "bir kuyumcu soygununu gerçekleştiren kişilere yataklık yaptığını, bu kişilerin tapu müdürlüğündeki işbirlikçileri aracılığıyla kendisinin de oturduğu 3 katlı evini elinden alacakları" söylemiyle korkuttu.

Berkbasan'dan önce altınlarını isteyen şüpheli, yaklaşık 400 gram altını aldıktan sonra, "tapu müdürlüğündeki işbirlikçilerin" yakalanması için, tekrar geri alacağını söyleyerek kandırıp kadına 3 katlı evini de sattırdı.
Evini ilçedeki bir emlakçıya satan Berkbasan, parayı bir kuyumcuya bırakıp, bu kişilerin almasını sağladı.

10 günlük süreçte dolandırıcılara altınlarını ve evinin satışından aldığı parayı veren Berkbasan, kendisini arayan numaradan bu kişilere ulaşamayınca dolandırıldığı şüphesiyle polise başvurdu.
Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Berkbasan, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaylar olduğunda eşinin Kayseri'de çalıştığını, şüphelilerin eşine bilgi vermemesini istediklerini söyledi.

10 gün boyunca korkudan devamlı bu kişilerle telefonda konuştuğunu ifade eden Berkbasan, ekmek almaya bile izin isteyerek gittiğini anlattı.
Sattıkları evi eşinin madende, kendisinin portakal bahçelerinde çalışarak yaptırdığını belirten Berkbasan, "Nasıl olur bilmiyorum. Allah'ım devletimize, milletimize ziyan vermesin. Yardım istiyorum. Herkesten yardım istiyorum. Evimi geri almak istiyorum ben. Evim kurtulsun da hiç mesele değil." dedi.

Berkbasan'ın eşi İsmail Berkbasan da olaylar olduğunda kendisinin Kayseri'de çalıştığını belirterek, "Ne yapayım, çocuklarımın canı sağ olsun, çocuklarım sağ ya mesele değil." ifadesini kullandı.

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