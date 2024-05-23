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POLİTİKA

Bomba kulis! AK Parti Adana'da neden kaybetti? Ömer Çelik'in suçu ne? Hamza Dağ bu işin neresinde?

Ak Parti'de değişim beklentileri devam ederken gazeteci Osman Diyadin Adana'da Ak Parti'nin aldığı kötü sonuçlar üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı. Asıl bombayı Hadi Özışık canlı yayında patlattı.

31 Mart seçimleri bitti. Fakat yankıları hala devam ediyor. Özellikle seçimden büyük yara alan Ak Parti'de değişim beklentileri devam ederken gazeteci Osman Diyadin Adana'da Ak Parti'nin aldığı kötü sonuçlar üzerine 'Bir düşünün…. Adana’da Ak Parti’nin ‘A’ sı kalmamış! Seçimlerin ardından neredeyse 2 ay geçmiş buna rağmen sorumluluk alarak görevden affını isteyerek istifa eden tek kişi yok! Pes vallahi!.. Koca Adana’da partiyi dibe vurduranlar kimler? Ben miyim!..' ifadelerini kullanırken asıl bombayı Hadi Özışık canlı yayında patlattı.

Adana'da Ak Parti'nin yaşadığı kayıp üzerine gözler Ömer Çelik'e çevrilsede işin içinden ise çıkan isimler bir hayli şaşırttı. Hamza Dağ Adana'da adayı belirleyen isim olurken işin perde arkasında neler vardı? Gelin hep birlikte izleyelim...

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