Üsküdar'da kafede çatışma çıktı: 3 ölü
Üsküdar Ünalan Mahallesi'ndeki bir kafede kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Üsküdar'daki bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki kafede iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.
Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Çatışmada hayatını kaybedenlerin yakınlarından bazıları sinir krizi geçirdi. Bu kişilere olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.
Olay yerine Çevik Kuvvet ekipleri de sevk edildi.