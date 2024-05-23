BIST 10.793
DOLAR 32,18
EURO 34,88
ALTIN 2.415,89
GÜNCEL

Üsküdar'da kafede çatışma çıktı: 3 ölü

Üsküdar Ünalan Mahallesi'ndeki bir kafede kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üsküdar'daki bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki kafede iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.

Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çatışmada hayatını kaybedenlerin yakınlarından bazıları sinir krizi geçirdi. Bu kişilere olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.

Olay yerine Çevik Kuvvet ekipleri de sevk edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hadise'den Cannes dönüşü halay şov!
Hadise'den Cannes dönüşü halay şov!
Can Ataklı İran'ın Akıncı İHA açıklamasına atladı: Yalan çıktı
Can Ataklı İran'ın Akıncı İHA açıklamasına atladı: Yalan çıktı
Meclis'te içki tartışması! AK Partili Çalkın: Birçoğu da kafayı çekip...
Meclis'te içki tartışması! AK Partili Çalkın: Birçoğu da kafayı çekip...
Meclis'te içki tartışması! AK Partili Çalkın: Birçoğu da kafayı çekip...
Meclis'te içki tartışması! AK Partili Çalkın: Birçoğu da kafayı çekip...
Fatih Portakal canlı yayında çileden çıktı! Erdoğan'ın sık kullandığı sözü hatırlattı
Fatih Portakal canlı yayında çileden çıktı! Erdoğan'ın sık kullandığı sözü hatırlattı
Dursun Özbek'in yaptığına bakın! Kendini bu kadar rezil etmeye gerek var mıydı?
Dursun Özbek'in yaptığına bakın! Kendini bu kadar rezil etmeye gerek var mıydı?
Bomba kulis! AK Parti Adana'da neden kaybetti? Ömer Çelik'in suçu ne? Hamza Dağ bu işin neresinde?
Bomba kulis! AK Parti Adana'da neden kaybetti? Ömer Çelik'in suçu ne? Hamza Dağ bu işin neresinde?
Rize'de iki sürücü birbirine kurşun yağdırdı 1 kişi öldü görüntüler ortaya çıktı
Rize'de iki sürücü birbirine kurşun yağdırdı 1 kişi öldü görüntüler ortaya çıktı
Cübbeli Ahmet'ten İran açıklaması: Onun için bizi değil PKK'yı tutarlar
Cübbeli Ahmet'ten İran açıklaması: Onun için bizi değil PKK'yı tutarlar
İzmir'de organize suç örgütü çökertildi! Bakan Yerlikaya detayları paylaştı
İzmir'de organize suç örgütü çökertildi! Bakan Yerlikaya detayları paylaştı
Meksika'da korkunç anlar! Devlet başkanı adayının mitinginde sahne çöktü: 9 ölü, 50 yaralı
Meksika'da korkunç anlar! Devlet başkanı adayının mitinginde sahne çöktü: 9 ölü, 50 yaralı
Berlin'de Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında skandal kavga
Berlin'de Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında skandal kavga