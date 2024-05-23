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Meclis'te içki tartışması! AK Partili Çalkın: Birçoğu da kafayı çekip...

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, muhalefet partilerinin milletvekillerini kastederek, “Birçoğu da kafayı çekip, bizim arkadaşlarımıza hakaret ediyor” dedi. CHP'den gelen tepki üzerine Çalkın, sözlerini geri aldı.

TBMM’de iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Genel Kurul’da, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren görüşmeler sırasında AK Partii ve muhalefet grubu arasında sözlü tartışma yaşandı. AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, muhalefet partilerini hedef alarak özetle şunları söyledi:

"Bu gruplar çıkıyor AK Parti sıralarına dönüyor, birçoğu da kafayı çekip, bizim arkadaşlarımıza hakaret ediyor. Ağzına gelenleri söylüyor. Biz burada adabında bir cevap veriyoruz kalkıp bize 'saçma sapan' diye cevap veriyorsunuz, olacak şey mi? Biz yaralıyız evet, milletimize hizmet etmek için dertliyiz. Biz sadece susuyoruz, edebimizden” diye konuştu.

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