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DÜNYA

Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını açıkladı

Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın talebi üzerine İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurması ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasına izin vermesi gerektiğine karar verdi. Mahkeme, saldırıların Filistinlilerin yaşam koşullarını felakete sürüklediğini belirtti ve İsrail'den bir ay içinde alınan tedbirleri raporlamasını istedi.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı, İsrail saldırıları altındaki Refah'taki insani durumu 'felaket' olarak sınıflandırdı.

Saldırılar nedeniyle Refah'tan 800 bin kişinin yerinden edildiğine dikkat çekti.

Yerinden edilenlerin insan onuruna yakışır koşullara sahip olmadığına temel ihtiyaçları karşılayacak şartların bulunmadığına vurgu yapıldı.

2 hayır oyuna karşı 13 evet oyu ile İsrail'in ek tedbirler alması talep edildi.

Bu kapsamda, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurması istendi.

Başta Refah olmak üzere sınır kapılarının açılarak Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasına izin vermesi ve soykırımı araştıracak ekiplerin Gazze'ye erişiminin sağlanmasına karar verildi.

İsrail'den 1 ay içinde alınan tedbir kararlarının uygulanmasına dönük rapor sunmasına hükmetti.

Güney Afrika, 29 Aralık'ta İsrail'in, BM Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanına başvurmuş, yargılama süreci 11 Ocak'ta başlamıştı. 

Filistin yönetimi ve Hamas'tan ilk mesaj

Filistin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Nabil Abu Rudeina, Filistin Yönetiminin Uluslararası Adalet Divanı'nın kararını memnuniyetle karşıladığını ve bunun Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeye yönelik uluslararası bir fikir birliğini temsil ettiğini söyledi.

Hamas da kararın memnuniyetle karşılandığını ancak yeterli olmadığını ve Gazze'ye yönelik saldırıların tümüne son verilmesi gerektiğini söyledi.

Netanyahu kurmaylarıyla görüşecek

İsrail basınında yer alan haberde, Netanyahu'nun kurmaylarıyla yerel saatle 17.00'de bir araya geleceği belirtildi.

Görüşmede, UAD'nin bugün açıkladığı kararlara verilecek yanıtın ele alınacağı ifade edildi.

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