Portakal bunları deşifre etmek lazım dedi fena saydırdı! Kansız, şerefsiz...

Sert çıkışlarıyla gündem olan gazeteci Fatih Portakal bu kez canlı yayında çileden çıktı. MSB'nin doğruladığı 'sınırda makam aracıyla kaçakçılık' konusuna değinen Portakal 'bunları deşifre etmek gerekiyor' dedi. Sözlerine devam eden Portakal 'Bazı kansızlar ve şerefsizler var' ifadelerini kullandı.

Dün MSB'den yapılan açıklamada Suriye sınırında bir Tuğgeneralin makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptığı belirtilmiş, o generalin emekliliğe sevk edildiği adı geçen diğer suçluların ise cezalandırıldığı açıklanmıştı.

"Emekli olması yetmez"

Sözcü TV Ana Haberi'ni sunan Fatih Portakal da gündem olan konuya değinmeden geçemedi. Sinirlendiği gözlemlenen Portakal canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü. Haberi sunarken 'bazı kansızlar ve şerefsizler var' ifadesini kullanan Portakal o tuğgenerali kastederek, 'emekli olması yetmez, haklarının elinden alınması lazım. Hatta bunun gibi insanları deşifre etmek gerekiyor' dedi.

Portakal'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

Vedat zorba gibi Yahya yıldız gibi bu ve bunun gibi insanlar, şehitlik mertebesine ulaşan kişiler ve bu kişiler ülkenin toprak bütünlüğünü korumak için bu üniter yapıyı korumak için o görevleri yerine getiriyorlar. Bugün siz evinizde rahat oturabiliyorsanız, bugün ben bu yayını gerçekleştirebiliyorsam bu askerler sayesinde bu polisler sayesinde korucular sayesinde...

"Kansız, şerefsiz"

Bu Şehitler Allah rahmet eylesin bu şekilde canlarını ortaya koyuyorlar. Ama bazı kansızlar var ki, bazı kansızlar ve şerefsizler var ki onlar da komutanlık rütbesini kullanıp, tabii çok değil ama böyle pislikler çıkıyor bazen, kendisine rant sağlamaya çalışıyor. Şimdi Barış Terkoğlu bunun birkaç gün önce haberini yazdı Cumhuriyet Gazetesi'nde. Suriye'de Tuğgeneral birisi ve onun bir koruması var. Makam aracıyla Suriye'den Türkiye'ye insan kaçırıyorlar. Belli bir para karşılığında... Yanlış duymadınız makam aracılığıyla yapan kişi de Tuğgenerel rütbesinde bir kişi yani. İyileri tabii ki ayırıyorum. Onlar çok fazla ama bunu deşifre etmek gerekiyor. Bu kişi devletin aracılığıyla kaçakçılık yapıyormuş. işte sonra da Milli Savunma Bakanlığı bu haberleri doğruladı.

MSB'nin doğrulama haberinden sonra sözlerine devam eden Portakal şu ifadeleri kullandı;

Her kurumda diyor çürük elma olabilir. Tabii ki olabilir. Yani her kurumun içerisinde var bunlar. Gördünüz mü gazetecilik mesleği aslında ne kadar önemli bir meslek. Barış Terkoğlu'na teşekkür etmek gerekiyor bu yazısından dolayı. Bunu belgesiyle ortaya koyduğundan dolayı Barış ve Barış gibi gazeteciler olmasa bizler bunları öğrenemeyeceğiniz. Bunlar da gemisini yürütmeye devam edecekler. Rütbesiyle bakın öğrenemediğimiz daha birçok da şey var aslında.

Basın Özgür olsa çok daha şeyler öğrenebileceğiz. O yüzden zaten basın dördüncü kuvvettir diyorlar. Medya dördüncü kuvvettir diyorlar. Bu kişinin emekliye sevk edilmesi bence yetmez. Gerekirse rütbelerinin sökülmesi gerekiyor. Acaba Tuğgeneralliğe gelinceye kadar ne ahlaksızlıklar yapmıştır. Bu son zamanlarda mı oldu, hayır kişinin hamurunda var demek bu.

Rütbelerinin belki de sökülmesi gerekiyor

Kişinin hesap vermesi gerekiyor, Türk adaleti önünde bu kişinin rütbelerinin belki de sökülmesi gerekiyor. Bu kişinin isminin deşifre bile edilmesi gerekiyor biliyor musunuz o kadar önemli.

Meclis'te bir kanun tasarısı var kısacık bilgisini vereyim içerisine emekli askerlerin televizyonlarda yorum yapmasının önünde kısmi bir engel koyma gibi madde üzerinde de konuşuluyor. Bu nereden çıktı diyeceksiniz. Bilmiyorum ama hükümetin böyle de bir talebi var veya isteği var. Önümüzdeki günlerde netleşecek şimdi.

Bu şekilde bunu da geride bıraktık. O yüzden diyorum ki gazetecilik mesleği önemli ve bu mesleğe gerçekten sahip çıkmak gerekiyor. Bir kez daha Barış Terkoğlu'na elinize sağlık diyorum.