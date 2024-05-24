Emekli amiral Türker Ertürk TSK'ya değil İran'ın açıklamasına inandı

Akıncı İHA'nın saat 02.36'da İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazına ait ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmasına rağmen İran, bu durumu inkar edip enkazı kendi İHA'ları ile bulduğunu iddia etti. Emekli amiral Türker Ertürk'ün İran'ın açıklamasına inanması tartışma konusu oldu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin yerinin tespitini yapan Akıncı İHA'nın başarısını Tahran hazmedemedi.

İran Genelkurmayı'nın açıklaması Türkiye'de tepki çekti. Akıncı İHA'nın "başarısız bir şekilde operasyonu noktaladığını'" duyuran İran Genelkurmayı'nın açıklamasında "Tam kaza noktasını bizim İHA'mız tespit etti" denildi.

Tele 1 yayınına konuk olan emekli amiral Türker Ertürk'ün İran'ın açıklamasını doğru kabul etmesi tartışmalara neden oldu.

"İran makamları ortaya çıkardı"

Ertürk, Eğer sen bulmuş olsaydın onu kim bulmuş olacaktı biliyor musunuz? Akıncı değil, Akıncı’nın üzerindeki Aselsan sensörleri başarılı olmuş olacaktı. Ama burada bile yalan söylediler. İran makamları ortaya çıkardı." dedi.

MSB: Herkes arama çalışmalarını sosyal medyada canlı olarak izledi

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık bilgilendirme toplantısında, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşırken düşen helikopteri arama faaliyetleri ve İran tarafından yapılan son açıklamalarla ilgili sorulara şu cevapları verdi:

"Türkiye kötü gününde İran'ın yardımına koşmuş, iyi komşuluk ve dostluğun gereğini yerine getirmiştir. O gün neler yaşandığı saat saat sayın Bakanımız tarafından açıklanmıştır. Herkes arama çalışmalarını sosyal medyada canlı olarak izledi. Burada bizim açımızdan önemli ve gurur duyulması gereken 3 nokta var, acil durumlarda devlet kurumlarımızın koordineli ve süratli reaksiyonu, özellikle İHA teknolojisinde yerli ve milli savunma sanayimizin geldiği nokta ve bu sayede kazandığımız yetenekler ile kabiliyetler, Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun yetişmiş personelinin yerli ve milli savunma sanayimiz sayesinde kazandığı bu kabiliyetleri ve teknolojiyi kullanma becerisidir."

Enkaz nasıl bulunmuştu?

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, enkazın nasıl bulunduğuna ilişkin süreci dün anlatmıştı. Kazanın haber alınmasının ardından İran makamlarından gelen gece görüş kabiliyetli helikopter talebi üzerine hazırlıklara başladıklarını anlatan Güler, şunları kaydetmişti:

"Bu kapsamda tarafımızdan mevcut şartlarda daha faydalı olabileceği değerlendirilerek AKINCI İHA'nın da hazırlanması talimatı verildi. Cumhurbaşkanlığımızın onayı ve İranlı yetkililerin 'olur'u sonrasında silahsız AKINCI İHA saat 23.30'da Batman'dan havalanarak saat 00.12'de İran hava sahasına giriş yaptı. İlgili bölgede yapılan taramalarda saat 02.36'da ilk görsel temas sağlanmış ve tespit edilen ısı kaynağı İran makamlarıyla paylaşılmıştır. Saat 05.50'de ise İranlı yetkililerle kurulan temas sonucu enkaza ulaşıldığı bilgisi alınmıştır."