Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun Roma gezisini savundu: 5 yılda 1 kez...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tv100 Özel Röportaj'da Ekrem İmamoğlu'nun Roma gezisinin, İstanbul'da yapılacak olimpiyatlarla ilgili tanıtım ve lobi faaliyeti olduğunu belirtti. Özel, bu gezinin belediye kaynaklarıyla PR çalışması olarak yapılmadığını, Türkiye için olumlu sonuçlar getireceğini vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, tv100 Özel Röportaj'da Erdoğan Aktaş moderatörlüğünde Kübra Par, Gürkan Hacır ve Betül Araz'ın sorularını yanıtladı.

"İBB'nin roma seyahati Türkiye için lobi faaliyeti"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Roma'da gazetecilerin masraflarını İBB'nin karşılamasına ilişkin, Özgür Özel "İBB'nin Roma gezisi lobicilik çalışması. Bu İstanbul'da yapılacak olimpiyatlarla ilgili en önemli adım, tanıtım faaliyeti. Eğer belediye kaynakları ile gazeteciler götürülüp CHP veya belediye başkanı yararına PR çalışması olsa bu hoş durum olmaz. Bu İstanbul için savunuculuk, lobi faaliyeti. Bu işin sonucuna iyi bir sonuç alındığında hep birlikte kazanacağız." dedi.

"İBB'nin roma gezisini sorunlu görmüyorum"

İBB'nin Roma seyahatiyle ilgili bir sorun görmediğini ifade eden "Ben meseleyi mahsurlu, sorunlu görmüyorum. Keşke gazetecilere böyle bir davet yapmak ayıplı bir durum olsa. Eskiden öyleydi. Gazeteler kendi masrafını karşılardı." diye konuştu.

"Daha önceki gezilerimde yanımda gazeteci almadım"

Hacır'ın "Mesela siz Azerbaycan’a gideceksiniz, Azerbaycan gezinize gazetecileri alacak mısınız, aldığınızda o gazetecilerin masraflarını CHP mi ödeyecek?" sorusuna Özel "8 Haziran’da Bükreş’e gidiyorum, almıyorum, 10 Nisan’da Bükreş’teydim almadım, Kıbrıs’a gittim almadım bir tek Filistin meselesinde bir gazeteci ‘Mutlaka orada olmak isterim, katkım olur’ dedi ona da dedim ki bu gazeteci davet işleri biraz netameli işler belki kurumunuz karşılamayı düşünürse olabilir dedik." yanıtını verdi.

"Ben partinin parasını harcama konusunda hassasım"

Partisinin parasını harcama konusunda hassas olduğunu belirten Özel "Bir miting sahnesi 2,5-5 milyon TL'ye mal oluyor. O yüzden ben otobüs kullanıyorum. O yüzden bizim sayman beni çok seviyor. Ben 105 mitingde 4-5 tanesinde sahne kurdurdum, gerisinde otobüsten konuştum. Ben partinin parasını harcama konusunda hassasım." ifadelerine yer verdi.