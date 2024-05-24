Özgür Özel: Sokak köpeklerini hadi uyut da görelim

Katıldığı programda başıboş köpek sorununa değinen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, köpekleri uyutmanın çare olmadığını söyledi. Özel, "Dünyanın gözü önünde sokak köpeklerini uyut da görelim" dedi.

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CHP Lideri Özgür Özel, TV100'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel'in açıklamaları arasından son günlerin en önemli gündem maddesi haline gelen başıboş sokak köpekleri konusu da vardı.

"Çare uyutmak değil"

Sokak hayvanlarının bir sorun olduğunu kabul eden Özel, "Çare itlaf değil, çare uyutma değil. Bunu siyasete alet etmemek lazım" dedi.

Özel, "Hadi göreyim bütün dünyanın gözünün önünde İstanbul’da 100 binlerce köpek uyut bakayım, çare itlaf değil" ifadelerini kullandı.

"Bunu yapsaydık 4 yılda böyle bir sorun olmayacaktı"

Özgür Özel'in başıboş köpek sorunuyla ilgili açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye'de sokak hayvanları sorunu var. Pandemiden sonra ciddi şekilde bu sorun var. Ciddi bir şekilde üreme oldu, kısırlaştırma faaliyetlerinde yeterli çalışma yapılmadı. Sabahleyin okula, işine, camiye gidene bir tehdit. Bu sınıfsal bir sorun haline dönüyor. Arabası olmayan, toplu taşıma kullanana, korunaklı sitede oturmayana sorun şeklinde bir durum var. Öncelikle sorunu görmek lazım. Çözümünde netiz. 2020 yılında Meclis'te komisyon kurduk. 4 partiden vekiller katıldı. Mutabakatla Hayvan Haklarının Koruması Komisyonu raporu yayınlandı. Raporda hayvan hakları fonu kurulması yazıyor. Fonun kurulmasında belediyelerin emlak, çevre vergilerinden, şans oyunları ve kesilen idari para cezalarından fon yaratılıp etkin bir kısırlaştırma seferberliği ve yeterince barınak yapılacaktı. Bunu yapsaydık 4 yılda böyle bir sorun olmayacaktı.

"Elimizi taşın altına koymaya hazırız"

Bu raporda uyutma diye bir şey yok. Uyutma konusu tedavi edilemeyen, kuduz gibi hastalık durumlarında sadece var. Bunların dışında uyutma yok. Bugün karşı karşıya olduğumuz konu tasarruf yapacağız, buna ayıracağımız para yok. Ne yapacağız, öldüreceğiz. Elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bu fonun mutlaka kurulması lazım.

"Hayvan sorununu yaşamayan bilmiyor"

Bu iki uçlu bir sorun. Hayvan hakları savunucularının dedikleri de doğru, bu konudan rahatsız duyanlar da haklı. Yaşamayan bilmiyor. Annesi çocuğu servise okula götürecek, 15 köpek geliyor. Bu konuyu siyasete alet etmemek lazım. Bizim itlaf noktasında, uyutma noktasında anlaşmamız mümkün değil. Bu sorun yok diyemeyiz var.