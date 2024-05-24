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Sabahat Akkiraz'dan dikkat çeken başıboş köpek çıkışı: Artık bir güvenlik sorunu

Sabahat Akkiraz'dan dikkat çeken başıboş köpek çıkışı: Artık bir güvenlik sorunu

Türkiye genelinde artan saldırılar sonrası başıboş sokak köpeklerine yönelik yeni yasa tasarısının hazırlığı konuşulurken Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

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Teklif hazırlığında sona gelinirken Türk Halk Müziği sanatçısı ve eski CHP'li milletvekili Sabahat Akkiraz'dan başıboş sokak köpeklerine ilişkin açıklama geldi.

Kız kardeşinin bir grup sokak köpeği tarafından saldırıya uğradığını ve neredeyse hastanelik olduğunu belirten Akkiraz, bu olayların artık bir güvenlik sorunu olduğunu ifade etti.

'KARDEŞİM NEREDEYSE HASTANELİK OLUYORDU

Akkiraz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dün kız kardeşim köpeğini dolaştırmak için sabah saatlerinde Tarabya sahiline doğru evden çıkıyor. İki sokak gidemeden bir grup sokak köpeğinin saldırısına uğruyor. Sadece köpekleri değil hayvanların hepsini çok seven kardeşim nerdeyse hastanelik oluyor. Sorun artık köpekleri sevip sevmemek değil. Sorun artık bir güvenlik sorunu. Bunu çözmek için de Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Yapan ülkelerin yol haritası belli. Siz bir çözüm bulamıyorsanız "medeni bir çözümü alın kullanın" Bu konuda bile saçma ayrışmalarla konuyu öteleyip hem insanların hem hayvanların hayatını karartmayın. Bu işi belediyeler çözemez. Onların daha önemli işleri var malum."

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