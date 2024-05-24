Isparta'da 47 öğrenci hastanelik oldu! Yedikleri tavuk zehirledi

Isparta'da bir öğrenci pansiyonunda kalan 47 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Abone ol
Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yatılı pansiyonundaki öğrencilerin bazılarında, yedikleri tavuk yemeği sonrasında mide bulantısı şikayeti görüldü.
İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan öğrencilerden 45'i taburcu edildi, 2 öğrencinin ise tedavisi devam ediyor.
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