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Okan Buruk'tan futbolculara kısıtlama! Motivasyon planı da sızdı: Takımına bakın ne izletmiş...

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Okan Buruk'tan futbolculara kısıtlama! Motivasyon planı da sızdı: Takımına bakın ne izletmiş...

Florya'daki motivasyonu üst seviyeye çıkarmak isteyen Okan Buruk'un, futbolculara Fenerbahçe'nin Ali Sami Yen'deki coşkusunu gösteren 15 dakikalık bir kesit video izlettirdiği ve hiç konuşmadan toplantıyı bitirdiği öğrenildi.

Okan Buruk'tan futbolculara kısıtlama! Motivasyon planı da sızdı: Takımına bakın ne izletmiş...

Galatasaray, bir yandan Rams Park'ta alınan 1-0'lık Fenerbahçe derbisinin kötü izlerini silmeye çalışırken, bir yandan da Konya'daki şampiyonluk maçına hazırlanıyor.

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Okan Buruk'tan futbolculara kısıtlama! Motivasyon planı da sızdı: Takımına bakın ne izletmiş...

Derbi yenilgisinin düşük enerji ve konsantrasyon sebebiyle yaşandığını düşünen Okan Buruk, Florya'daki motivasyonu ve odaklanması en üst seviyeye çekmek için çalışmalar yapıyor.

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Okan Buruk'tan futbolculara kısıtlama! Motivasyon planı da sızdı: Takımına bakın ne izletmiş...

Tecrübeli hocanın önceki gün çok çarpıcı bir uygulamaya gittiği öğrenildi.

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Okan Buruk'tan futbolculara kısıtlama! Motivasyon planı da sızdı: Takımına bakın ne izletmiş...

Fenerbahçe’nin Rams Park’taki coşkusunu takımına izletti

Buruk'un, tüm takımı video analiz odasında topladığı ve burada Fenerbahçe'nin Ali Sami Yen'deki coşkusunu gösteren 15 dakikalık bir görüntü izlettiği belirlendi.

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