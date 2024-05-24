Okan Buruk'tan futbolculara kısıtlama! Motivasyon planı da sızdı: Takımına bakın ne izletmiş...
Florya'daki motivasyonu üst seviyeye çıkarmak isteyen Okan Buruk'un, futbolculara Fenerbahçe'nin Ali Sami Yen'deki coşkusunu gösteren 15 dakikalık bir kesit video izlettirdiği ve hiç konuşmadan toplantıyı bitirdiği öğrenildi.
Galatasaray, bir yandan Rams Park'ta alınan 1-0'lık Fenerbahçe derbisinin kötü izlerini silmeye çalışırken, bir yandan da Konya'daki şampiyonluk maçına hazırlanıyor.
Derbi yenilgisinin düşük enerji ve konsantrasyon sebebiyle yaşandığını düşünen Okan Buruk, Florya'daki motivasyonu ve odaklanması en üst seviyeye çekmek için çalışmalar yapıyor.
Tecrübeli hocanın önceki gün çok çarpıcı bir uygulamaya gittiği öğrenildi.
Fenerbahçe’nin Rams Park’taki coşkusunu takımına izletti
Buruk'un, tüm takımı video analiz odasında topladığı ve burada Fenerbahçe'nin Ali Sami Yen'deki coşkusunu gösteren 15 dakikalık bir görüntü izlettiği belirlendi.