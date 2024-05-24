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MİT'ten operasyon! Saldırı hazırlığındaki 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MİT'ten operasyon! Saldırı hazırlığındaki 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİT, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta TSK harekat bölgesine saldırı hazırlığındaki PKK/KCK'lı teröristler Hadice Kaya ve Heva Kivelçek'i etkisiz hale getirdi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) harekat bölgesine saldırı hazırlığındaki PKK/KCK'lı teröristler Nujiyan İsyan kod adlı Hadice Kaya ve Suriye vatandaşı Diljin Azadi kod adlı Heva Kivelçek'i etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre, MİT, teröristler Kaya ve Kivelçek'in, örgüt yöneticilerinin Hakurk'taki TSK harekat bölgesine yönelik eylem talimatlarını içeren notları taşıdıklarını tespit etti. Bunun üzerine iki terörist, MİT tarafından izlenmeye başlandı.

MİT'in örgüt içerisindeki ajanları sayesinde iki teröristin örgüt üst yönetiminin talimatlarını aktarmak üzere gece saatlerinde harekete geçecekleri öğrenildi. Takip sonrasında MİT tarafından teröristlere yönelik operasyon kararı alındı. Teröristler Hadice Kaya ve Heva Kivelçek nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Teröristler Hadice Kaya ve Heva Kivelçek'in 2015'te terör örgütüne katılarak Irak'ın kuzeyindeki Gara, Avaşin ve Hakurk'ta terörist faaliyetlerde yer aldıkları tespit edildi.

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