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Fahrettin Koca rakamları açıkladı: Hastaneye başvuran Kazakların sayısı...

Fahrettin Koca rakamları açıkladı: Hastaneye başvuran Kazakların sayısı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bayramın ilk gününde Türkiye genelinde yaklaşık 16.000 kişinin kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurduğunu belirtti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık kuruluşlarına 16.000 kişinin başvurduğunu belirtirkenü "Daha ilk günden yaklaşık 16.000 kişi bayramı gönlünce geçiremeyecek." dedi.

Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde;

"Bayramın ilk gününde Ankara’da 1.274, İstanbul’da 840, İzmir’de 416 olmak üzere, ülke genelinde yaklaşık 16.000 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık kuruluşlarımıza başvurdu. Kesimlerin profesyonel kişilerce yapılmaması bu gibi durumlara yol açıyor. Kurbanlarını henüz kesmeyenlerin buna dikkat etmelerini öneriyoruz. Daha ilk günden yaklaşık 16.000 kişi bayramı gönlünce geçiremeyecek."

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