Semih Kılıçsoy, Real Madrid'in kıskacında

Real Madrid, yaz transfer dönemi için Beşiktaş'ta başarılı bir sezon geçiren ve A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosuna davet edilen Semih Kılıçsoy'u takibe aldı. 18 yaşındaki oyuncu, EURO 2024'te Real Madrid'in scout şefi tarafından özel olarak izlenecek. Beşiktaş altyapısından yetişen Kılıçsoy, bu sezon 35 maçta 12 gol ve 3 asistle oynadı.

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İspanya LaLiga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan Real Madrid'de yaz transfer dönemi öncesinde çalışmalar resmen başladı.

Eflatun-beyazlıların, Arda Güler'in ardından Beşiktaş ile başarılı bir sezon geride bırakan ve A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosuna davet edilen Semih Kılıçsoy'u gözüne kestirdiği ileri sürüldü.

Özel olarak izlenecek

İspanyol basınından Don Diario'nun haberine göre; Madrid devi, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy ile ilgileniyor.

Haberde 18 yaşındaki futbolcunun yetkililer tarafından EURO 2024'te özel olarak izleneceği belirtildi.

Arda Güler detayı

Real Madrid'in Rodygo ve Vinicius'u keşfeden scout şefi Juni Kalafat'ı, Semih Kılıçsoy'u turnuva boyunca izlemek için görevlendirdiği ifade edildi.

Öte yandan Arda Güler'e yapılan takibin aynısının Semih için de uygulanacağı aktarıldı.

35 maçta 12 gol attı

Beşiktaş altyapısında yetişen 2005 doğumlu genç isim, bu sezon 35 resmi karşılaşmaya çıktı.

12 milyon euro piyasa değeri bulunan forvet oyuncusu, bu maçlarda 12 gol ve 3 asistle mücadele etti.