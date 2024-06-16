Sınırda peş peşe 2 deprem! Türkiye'den de hissedildi

Kurban Bayramı'nın birinci günü Türkiye-Gürcistan sınırında meydana gelen deprem, Ardahan, Kars, Iğdır ve Artvin'de hissedildi. 7 dakika sonra 4.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu.Abone ol
Kurban Bayramı'nın birinci günü korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem Türkiye-Gürcistan sınırında meydana geldi.
Sınırda meydana gelen deprem Ardahan başta olmak üzere Kars, Iğdır, Artvin illerinde de hissedildi.
İKİNCİ DEPREM OLDU
7 dakika sonra 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 16, 2024
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [114.78 km] Posof (Ardahan)
Tarih:2024-06-16
Saat:18:42:37 TSİ
Enlem:42.49361 N
Boylam:43.47 E
Derinlik:8.66 km
Detay:https://t.co/in5sS4ODsW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi