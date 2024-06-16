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Sınırda peş peşe 2 deprem! Türkiye'den de hissedildi

Sınırda peş peşe 2 deprem! Türkiye'den de hissedildi

Kurban Bayramı'nın birinci günü Türkiye-Gürcistan sınırında meydana gelen deprem, Ardahan, Kars, Iğdır ve Artvin'de hissedildi. 7 dakika sonra 4.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu.

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Kurban Bayramı'nın birinci günü korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem Türkiye-Gürcistan sınırında meydana geldi.

Sınırda meydana gelen deprem Ardahan başta olmak üzere Kars, Iğdır, Artvin illerinde de hissedildi.

İKİNCİ DEPREM OLDU

7 dakika sonra 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

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