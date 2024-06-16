İş ilanı sosyal medyada tepkiye yol açtı! Haftada 6 gün, günde 10 saat çalışacak kişiye bu maaş...

Bir sitede yer alan iş ilanı sosyal medyada gündem oldu. Otel ve restoranına garson arayan bir kurum verdiği ilanda haftada 6 gün, 10 saat çalışacak ve günlüğü 500 lira olacak eleman arıyor.

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Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir iş ilanı, otel ve restoranına garson arayan bir kurum tarafından yayımlandı. İlanda, 10 saat çalışacak personel arandığı ve günlük ücretin 500 lira olduğu belirtiliyordu. Kısa sürede gündem olan ilan, sosyal medya kullanıcıları tarafından "işçi değil, köle arıyor" şeklinde eleştirildi.

Sosyal medyada büyük tepki toplayan bir iş ilanı, Karabük’te yayımlandı. İlanın koşulları, görenleri şaşkına çevirirken aynı zamanda öfkelendirdi. Tepki çeken bu ilana yönelik sert yorumlar ise kısa sürede geldi.

Sosyal medyada gündem olan bir iş ilanı, Karabük'te verilen garson arayışını hedef aldı. İlanda, "Safranbolu Eski Çarşı'da bulunan otel ve restoran işletmemize, saati 50 liradan çalışacak bay-bayan garson arıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Part-time iş ilanında, günlük 500 lira maaş ile haftada 6 gün çalışma şartı belirtildi. Yan haklar olarak sadece 'yemek' sunulan ilanda, işe alınacak kişinin aylık maaşının 13 bin lirayı bulacağı ifade edildi. Bu şartları görenler, ilan sahibine hemen tepki gösterdi.

İşte tepki çeken ilan sonrası paylaşılan bazı mesajlar:

"Köle arıyorlar."

"Karabük'te günler kaç saat, hangi günün partı bu?"

"Bir de 'Türkler iş beğenmiyor' derler."

"Utanmadan part-time yazmışlar."

"Günümüz sistemi bu işte, az para karşılığında köle aranıyoruz ilanı bu. Binlercesinden bir tanesi bu. Bayramlık ağzımı açtırmayın benim."

"Bunları denetleyen yok mu?"