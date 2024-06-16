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Sedef Güler'in denizden halıya sarılı cesedi çıkmıştı! Katil zanlısı yakalandı: Her şeyi itiraf etti

Sedef Güler'in denizden halıya sarılı cesedi çıkmıştı! Katil zanlısı yakalandı: Her şeyi itiraf etti

7 Haziran'da Büyükçekmece'deki balıkçılar denizde halıya sarılı, ayaklarına ağırlık bağlanmış bir kadın cesedi bulmuştu. Cansız bedenin 24 yaşındaki Sedef Güler olduğu tespit edilmişti. Bazı gözaltılar yapılsa da katil zanlısına ulaşılamamıştı. O cani Edirne’nin Yunanistan’a sınır köyü Elçili köyünde gözaltına alındı ve cinayeti itiraf etti.

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Edirne Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri cinayetle ilişkili olduğu değerlendirilen Yavuz G'yi merkeze bağlı Elçili köyünde yakaladı. Yavuz G'nin aralarında uyuşturucu ticareti ve kasten öldürme suçlarının olduğu 4 suçtan aranması olduğu tespit edildi. Zanlının sorgusunda "Alkol ve uyuşturucu kullanmaları sonrası sabah Sedef Güler'in nefes almadığını fark ederek, Güler'i halıya sarıp denize attığı" yönünde itirafta bulunduğu öğrenildi.

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Yavuz G. adliyeye sevk edildi.

Sedef Güler'in (24) cesedi, 7 Haziran'da Mimarsinan Merkez Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde denizde bulunmuştu.

Olayla ilgili dört gün önce gözaltına alınan şüphelilerden Fırat B. ve Onur Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilmişti. Şüphelilerden Fırat B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, Onur O. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Yavuz G. ile öldürülen Sedef Güler'in beraber bir eve giriş yapması güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

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