BIST 10.471
DOLAR 32,77
EURO 35,09
ALTIN 2.457,99
HABER /  GÜNCEL

İmamoğlu hem bayram namazını kıldı hem de vatandaşlarla bayramlaştı!

İmamoğlu hem bayram namazını kıldı hem de vatandaşlarla bayramlaştı!

Bodrum'da bayram namazı kılan Ekrem İmamoğlu, namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı. Açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Babalar Günü'nü mesajını da ihmal etmedi.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum'da bayram namazı kıldı. İmamoğlu ve Mandalinci namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kurban Bayramı tatili kapsamında Bodrum'a geldi. İmamoğlu ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci Amiral Turgutreis Karabağ Camisi'nde bayram namazı kıldı. 2 belediye başkanı namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı. Namaz sonrası açıklama yapan İmamoğlu, “Bayrama, Tamer başkanım ile güzel bir bayram namazı ile başladık. Turgut Reis'in doğduğu köydeyiz. Doğduğu köyde çok güzel bir mesaj var. Cesaretle, gayretle, adaletle, liyakatle çok başarılı bir dönemi olsun sevgili başkanımızın, her çalışanın, hepimizin. Ben Bodrum'a, Muğla'ya, tabii ki İstanbul'a ve tüm milletimize güzel bir bayram diliyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Tamer başkanıma da nice başarılar dilerim" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise “Kurban Bayramımızı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve değerli vatandaşlarımız ile Amiral Turgutreis Karabağ Camii'nde kıldığımız bayram namazı ile karşıladık. Bodrumdan tüm Türkiye'mize ve cennet vatanımızda yaşayan herkese mutlu ve huzurlu bayramlar diliyoruz. Ayrıca tüm baba adaylarının ve babaların, Babalar Günü'nü de kutluyoruz" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye-Gürcistan maçının hakemi belli oldu
Türkiye-Gürcistan maçının hakemi belli oldu
Tuncay Şanlı'nın yeni adresi belli oldu
Tuncay Şanlı'nın yeni adresi belli oldu
Blinken'dan Kurban Bayram mesajı: Derin acılar yaşadığı bir döneme denk geldi
Blinken'dan Kurban Bayram mesajı: Derin acılar yaşadığı bir döneme denk geldi
Spor kulüplerinden Kurban Bayramı mesajı
Spor kulüplerinden Kurban Bayramı mesajı
Kayseri'de bir annenin 8 yaşındaki oğluna yaptığı 'yok artık' dedirtti
Kayseri'de bir annenin 8 yaşındaki oğluna yaptığı 'yok artık' dedirtti
Tokat'ta husumetliler arasında kavga: 1 yaralı
Tokat'ta husumetliler arasında kavga: 1 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazı sonrası vatandaşlara hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazı sonrası vatandaşlara hitap etti
Rusya'da Müslümanlar, Kurban Bayramı namazında camilere akın etti
Rusya'da Müslümanlar, Kurban Bayramı namazında camilere akın etti
İzmir'de 15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü
İzmir'de 15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü
BBP lideri Mustafa Destici'den Özgür Özel'e 'suç ortağı' yanıtı
BBP lideri Mustafa Destici'den Özgür Özel'e 'suç ortağı' yanıtı
EURO 2024'te sahne sırası Belçika ile Slovakya'nın! Mücadeleyi Türk hakem yönetecek
EURO 2024'te sahne sırası Belçika ile Slovakya'nın! Mücadeleyi Türk hakem yönetecek
Bayram tatilinin ilk gününde yüzlerce kaza meydana geldi! Acı bilançoyu Bakan Yerlikaya paylaştı
Bayram tatilinin ilk gününde yüzlerce kaza meydana geldi! Acı bilançoyu Bakan Yerlikaya paylaştı