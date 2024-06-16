Sınırda nöbet tutan asker, ailesinin sürpriz ziyaretiyle çifte bayram yaşadı
Türkiye-Suriye sınırında vatani görevini yapan 21 yaşındaki er Mehmet Okur, karakolda nöbet tuttuğu sırada memleketi Kahramanmaraş'tan gelen anne ve babasının sürpriz ziyaretiyle çifte bayram yaşadı.
Hatay Kumlu ilçesinin 14 kilometre doğusundaki 39. Mekanize Piyade Tugayı, 2. Hudut Alay Komutanlığına bağlı Karakaya Hudut Karakolu'nda vatan nöbeti tutan askerler, bayramda da görevlerini sürdürüyor.
Ailelerinden uzakta bayram geçiren askerler, komutanları ve silah arkadaşlarıyla bayram sevincini yaşıyor.
Sabahın ilk saatlerinde 2. Hudut Bölük Komutanı Piyade Üsteğmen Ertuğrul Ümit Güneş'in karakol önünde bayramlaştığı erlere, bayram şekeri ve kolonya ikram edildi.
Bayramlaşmanın ardından nöbet yerlerine geçen askerlerden Mehmet Okur'a memleketi Kahramanmaraş'tan gelen annesi Zeynep ve babası Mustafa Okur, sürpriz bayram ziyareti yaptı.