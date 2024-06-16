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Sınırda nöbet tutan asker, ailesinin sürpriz ziyaretiyle çifte bayram yaşadı

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Sınırda nöbet tutan asker, ailesinin sürpriz ziyaretiyle çifte bayram yaşadı

Türkiye-Suriye sınırında vatani görevini yapan 21 yaşındaki er Mehmet Okur, karakolda nöbet tuttuğu sırada memleketi Kahramanmaraş'tan gelen anne ve babasının sürpriz ziyaretiyle çifte bayram yaşadı.

Sınırda nöbet tutan asker, ailesinin sürpriz ziyaretiyle çifte bayram yaşadı

Hatay Kumlu ilçesinin 14 kilometre doğusundaki 39. Mekanize Piyade Tugayı, 2. Hudut Alay Komutanlığına bağlı Karakaya Hudut Karakolu'nda vatan nöbeti tutan askerler, bayramda da görevlerini sürdürüyor.

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Sınırda nöbet tutan asker, ailesinin sürpriz ziyaretiyle çifte bayram yaşadı

Ailelerinden uzakta bayram geçiren askerler, komutanları ve silah arkadaşlarıyla bayram sevincini yaşıyor.

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Sınırda nöbet tutan asker, ailesinin sürpriz ziyaretiyle çifte bayram yaşadı

Sabahın ilk saatlerinde 2. Hudut Bölük Komutanı Piyade Üsteğmen Ertuğrul Ümit Güneş'in karakol önünde bayramlaştığı erlere, bayram şekeri ve kolonya ikram edildi.

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Sınırda nöbet tutan asker, ailesinin sürpriz ziyaretiyle çifte bayram yaşadı

Bayramlaşmanın ardından nöbet yerlerine geçen askerlerden Mehmet Okur'a memleketi Kahramanmaraş'tan gelen annesi Zeynep ve babası Mustafa Okur, sürpriz bayram ziyareti yaptı.

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