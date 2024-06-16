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2 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu

2 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu

Kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren 2 milyondan fazla Müslüman, hacı olmanın sevincini yaşadı.

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Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan 2 milyondan fazla Müslüman hacı oldu. Müslümanlar, hac görevlerini büyük bir coşkuyla yerine getirerek manevi bir yolculuk gerçekleştirdi.

Şeytan taşladılar

Hacı adayları, önce Arafat'ta vakfeye durdu. Daha sonra otobüslerle Müzdelife'ye geçen hacı adayları, burada vakfe duasını yaparak şeytana atılmak üzere taş topladı. Gece yarısından itibaren kafileler halinde yaklaşık 3,5 kilometrelik yolu yürüyerek Cemerat'taki şeytan taşlama alanına ulaştılar. Hacı adayları, burada büyük şeytan olarak ifade edilen "Akabe Cemresi"ne 7 taş attı.

Çok sayıda Müslüman, şeytan taşlamanın ardından uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirdi. Tıraş olduktan sonra ihramdan çıkan hacılar, böylece hac ibadetlerini tamamlamış oldu.

Hacıların bir kısmı sabah ve bayram namazlarını Kabe'de kıldı.

2 milyondan fazla Müslüman, bu kutsal yolculukta bir araya gelerek hacı olmanın sevincini yaşadı.

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