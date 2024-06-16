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Gökçeada ve Bozcaada hattına ek seferler konuldu

Gökçeada ve Bozcaada hattına ek seferler konuldu

Çanakkale'de Kurban Bayramı tatilinde oluşan yoğunluk nedeniyle, yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada güzergahı için ek seferler konuldu.

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Gökçeada ve Bozcaada hattında ek feribot seferi kararı alındı. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, Kurban Bayramı tatili yoğunluğu nedeniyle, ek seferler konulduğunu duyurdu. 

Şirketten yapılan açıklamada, Kurban Bayramı tatili yoğunluğu nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra Kabatepe'den Gökçeada'ya yarın saat 03.00, 04.00, 05.00, 08.00, 12.00, 16.00 ve 20.00'de, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 03.00, 05.00, 06.00, 10.00, 14.00, 18.00 ve 22.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya 05.00 ve 06.00'da, Bozcaada'dan da Geyikli'ye 06.00 saatlerinde ek seferler düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, feribot seferleri için güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinde yer verildiği ifade edildi.

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