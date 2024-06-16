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Van - İran sınırındaki güvenlik duvaru 173 kilometreyi aştı

Van - İran sınırındaki güvenlik duvaru 173 kilometreyi aştı

Van'da, İran sınırında yasa dışı geçişleri, kaçakçılığı ve terörist sızmalarını önlemek için güvenlik önlemleri artırıldı. 295 kilometrelik sınırın 173 kilometresi beton duvarla örüldü, duvarın üzerine 3 sıra jiletli tel çekildi ve 347 kilometre hendek kazıldı.

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İran ile en uzun sınıra sahip Van'da yasa dışı geçişleri, kaçakçılık faaliyetlerini ve teröristlerin sızmasını engellemek amacıyla hudut hattında güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuluyor.

Komşu ülke ile olan 295 kilometrelik sınırda her türlü yasa dışı faaliyetin önlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında güvenlik duvarının örülmesi çalışmaları sürüyor.

173 kilometresi tamamlandı

Şu ana kadar 173 kilometrelik bölümün beton duvarını tamamlayan görevliler, kalan kısımlarda da çalışmaya devam ediyor.

3 sıra jiletli tel çekildi

Beton duvarın üzerine 163 kilometrelik bölüme 3 sıra jiletli tel çeken, 347 kilometre hendek kazan ekipler, tahrip olan kısımların da onarımını yapıyor.

7 gün 24 saat esasıyla görev sürüyor

Güvenlik güçleri de harekete duyarlı sensörler, termal kameralar, gece görüşlü dürbünler, optik kuleler ve güvenlik duvarıyla kontrol altında tutulan sınır hattında, 7 gün 24 saat esasıyla görevini sürdürüyor.

Sınır hattından geçişler engelleniyor

İnsansız hava araçları ve teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak karşılaştıkları yasa dışı faaliyetlere anında müdahale eden güvenlik güçleri, sınırdan geçişleri engellemeye çalışıyor.

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