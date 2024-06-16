Malatya'da korkutan deprem!

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 20:24'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 20:24'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7 km olarak bildirildi.

"Herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır"

Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya. Akçadağ ilçemizde yaşanılan 4,4 büyüklüğündeki artçı depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.