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Fatih Erbakan'dan köpek sorunuyla ilgili açıklama: Hayvanların uyutulmasına karşıyız

Fatih Erbakan'dan köpek sorunuyla ilgili açıklama: Hayvanların uyutulmasına karşıyız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Hayvanların uyutulmasına karşıyız. Modern ve gelişmiş merkezlerde, her türlü destek sağlanması son derece önemlidir” dedi.

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Konya'da konuşan Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye gündemini derinden etkileyen köpek sorunu hakkında konuştu.

Erbakan, “Biz sokak hayvanların uyutulmasına kesinlikle karşıyız. Bu inancımıza da uygun olmayan bir davranıştır. İnsani bir davranış da değildir. Bazı batı ülkelerinde bu yapılıyor olsa bile onları taklit etmemiz doğru bir davranış değildir. Biz Yeniden Refah Partili belediyelerimizle seçim öncesinde de ifade ettiğimiz gibi bu hayvanlarımızı mutlaka toplamak, sokaklarımızı başıboş köpeklerimizden arındırmak ancak bu hayvanlarımızı da en güzel şartlarda, en modern, gelişmiş merkezlerde yaşamlarını devam ettirmek istiyoruz" dedi.

'Uyutulmasına karşıyız'

Refah Partisi lideri, sözlerine şöyle devam etti:

Veterinerler ve uzmanlar gözetiminde, bu merkezlerde 24 saat internet üzerinden canlı yayınla halkımız tarafından takip edilebilmesi, izlenebilmesi, halkımızın ziyaretine her zaman için açık olması ve burada en iyi şartlarda bu hayvanların yaşatılması bizim hedefimizdir. Bununla ilgili belediyelerimiz şimdiden kollarını sıvadılar. Biz Yeniden Refah Partisi olarak hiçbir canın alınmasını onaylamıyoruz. Bu hayvanların uyutulmasına karşıyız. Modern ve gelişmiş merkezlerde, her türlü destek sağlanarak son derece önemlidir

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