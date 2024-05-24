BIST 10.736
DOLAR 32,26
EURO 34,95
ALTIN 2.424,85
HABER /  DÜNYA

Nepalli dağcı, Everest zirvesi yakınında ölü bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Nepalli dağcı, Everest zirvesi yakınında ölü bulundu

Nepalli dağcı Binod Babu Bastakoti dünyanın en yüksek noktası Everest Dağı zirvesi yakınında ölü bulundu.

Abone ol

The Himalayan Times gazetesinin haberine göre, yetkililer, Everest'in zirvesine tırmanmaya çalışan 37 yaşındaki dağcı Bastakoti'nin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yetkililer, bir süredir kendisinden haber alınamayan Bastakoti'nin cesedinin 8 bin 848 metre yüksekliğindeki Everest Dağı zirvesi yakınında bulunduğunu açıkladı.

Dağcının ölümünün yüksek irtifa hastalığından kaynaklandığını değerlendiren yetkililer, Bastakoti'nin cesedinin arama kurtarma ekipleri eşliğinde zirveden indirilmeye çalışıldığını belirtti.

Yetkililer ayrıca dün Everest Dağı zirvesi yakınında ölü bulunan 40 yaşındaki Kenyalı dağcı Cheruiyot Kirui'ye eşlik eden Nepalli rehber Nawang Sherpa'ya hala ulaşılamadığını duyurdu.

Everest Dağı'ndaki tırmanışlarda kötü planlama ve olumsuz hava koşulları bazı dağcıların hayatını kaybetmesine yol açıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Akbank'tan İstanbul'da toplu taşımada 100 liraya varan chip-para kazanma imkanı
Akbank'tan İstanbul'da toplu taşımada 100 liraya varan chip-para kazanma imkanı
Memur-Sen'den Danıştay'a dava! Kamuda servislerin kaldırılması yargıya taşındı
Memur-Sen'den Danıştay'a dava! Kamuda servislerin kaldırılması yargıya taşındı
Tayvan liderinin yemin töreninin ardından Çin harekete geçti adayı kuşattılar
Tayvan liderinin yemin töreninin ardından Çin harekete geçti adayı kuşattılar
Huawei'nin yeni 'Nova 12 Serisi' Türkiye'de fiyatı belli oldu
Huawei'nin yeni 'Nova 12 Serisi' Türkiye'de fiyatı belli oldu
Seçil Erzan’ı duruşmaya götüren cezaevi aracı kaza yaptı
Seçil Erzan’ı duruşmaya götüren cezaevi aracı kaza yaptı
Eğitim sistemi değişiyor! Yeni müfredat onaylandı kademeli uygulanacak
Eğitim sistemi değişiyor! Yeni müfredat onaylandı kademeli uygulanacak
Altında iki bankaya kota tahsisi piyasaya "olumlu" yansıdı
Altında iki bankaya kota tahsisi piyasaya "olumlu" yansıdı
Türkiye yılın ilk 4 ayında 12 milyon 678 bin 959 ziyaretçiyi ağırladı
Türkiye yılın ilk 4 ayında 12 milyon 678 bin 959 ziyaretçiyi ağırladı
Yaşlı adam karısını silahla öldürdüp, polise teslim oldu!
Yaşlı adam karısını silahla öldürdüp, polise teslim oldu!
DEM Parti'nin cevabını merakla beklediği 4 soru! Yıldıray Çicek'ten Özgür Özel'e sert eleştiriler
DEM Parti'nin cevabını merakla beklediği 4 soru! Yıldıray Çicek'ten Özgür Özel'e sert eleştiriler
Kayseri'de ilginç görüntü: Çakan şimşek Türkiye haritasına benzetildi
Kayseri'de ilginç görüntü: Çakan şimşek Türkiye haritasına benzetildi
Dursun Özbek'ten Konyaspor maçı öncesi Galatasaray camiasına kenetlenme çağrısı
Dursun Özbek'ten Konyaspor maçı öncesi Galatasaray camiasına kenetlenme çağrısı