Dursun Özbek'ten Konyaspor maçı öncesi Galatasaray camiasına kenetlenme çağrısı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 25 Mayıs Cumartesi günü yeni başkanını seçecek sarı-kırmızılı camiaya son haftaya girilen Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için kenetlenme çağrısı yaptı. Özbek ayrıca, "Derbiden sonra yaşanan olaylarla ilgili Fenerbahçe'den bir özür beklentiniz var mı?" şeklindeki soruyu, "Fenerbahçe'den herhangi bir beklentimiz yok. Onlar oldukları gibi davrandı. Zaten olay hukuka yansıdı. Bu işin takipçisiyiz" dedi.

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Özbek, yeniden aday olduğu seçim süreci, sarı-kırmızılı futbol takımının şampiyonluk mücadelesi ve kulübün devam eden projeleri hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının son haftaya kaldığı için tüm seçim etkinliklerini iptal ettiklerini aktaran Dursun Özbek, "Geçen 2 sezonda Galatasaray'a başarılı bir şekilde hizmet ettiğimizi düşünüyorum. Galatasaray'ın artık literatüre yerleşmiş önemli bir mottosu var. Bu, 'Mayıslar bizimdir.' mottosudur. 2000'deki UEFA Kupası finaliyle ortaya çıkmış bir söz. O günden bugüne gelen bir motto. Galatasaray deyince herkesin aklına 'Mayıslar bizimdir.' geliyor. Galatasaray'ı yönetecek kişiler de bu mottoya bağlı olarak başarı çizgisini hep yukarı çekmek zorundadır. Galatasaray, başarı odaklı bir kulüp. Başarıya giderken de kenetlenmesini, tek yumruk olmasını bilen bir camia. O yüzden de Türkiye'nin en büyük spor kulübü ve sivil toplum kuruluşu. Biz de pazar günü bir maç oynayacağız. Burada da mayısların bizim olduğunu kanıtlayacağız. Tüm camiamızı şampiyonluk maçına birkaç gün kala kenetlenmeye davet ediyorum. Pazar günü oynayacağımız maç çok önemli. Herkesin buna odaklanması lazım. Çok güzel bir tarihi sıralama var. 2023'te 23. şampiyonluğumuzu almıştık. 2024'te 24, 2025'te de 25. şampiyonluğu ve beşinci yıldızı almayı hedefliyoruz. Bunu gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Buna bağlı olarak da yeniden aday oldum." diye konuştu.

Sürdürülebilir bir mali yapı oluşturmayı hedeflediğini vurgulayan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Sürdürülebilir mali yapıyı oluşturduktan sonra sürdürülebilir başarı daha da kolaylaşır. Bunun için Riva, Mecidiyeköy, Florya, Kemerburgaz ve Vadistanbul'daki projeleri yaptık. Bunun tek sebebi 'Mayıslar bizimdir' mottosunun altını doldurmak, bütün mayıslarda Galatasaray'ı başarılı kılmak." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'a iş yapmaya geldik"

Dursun Özbek, yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla Galatasaray'a hizmet etmek için göreve talip olduklarını dile getirdi.

Devam eden projeleri hakkında bilgi veren Özbek, "Projelerimiz saymakla bitmiyor. Galatasaray'a iş yapmaya geldik. Florya artık Galatasaray'a dar geliyor. Daha geniş ve gelişmiş bir tesise ihtiyaç vardı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ni bitirme noktasına geldik. Yeni sezonu bu muhteşem tesiste açacağız. Türkiye'de zaten yok da Avrupa'nın büyük takımlarının sayılı tesisleri arasında olacak bir yer. Salon sporlarımız çok dağınık. Her branşı farklı bir tesiste yapıyoruz. Bu dağınıklık hem maliyet getiriyor hem de bütünlüğün sağlanmasına engel oluyor. Bu yüzden stadımızın yanındaki 62 dönümlük araziyi aldık. Burada salon sporlarını toplayacağımız bir kompleks yapacağız. Artık hazırlık sürecinin sonuna geldik." şeklinde görüş belirtti.

"Florya, Galatasaray'ın bugüne kadar yapılmış en büyük projesi"

Özbek, Florya arazisinde hayata geçirilecek konut projesinin Galatasaray tarihinin en büyük projesi olacağını kaydetti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nin arazisinin değerlendirileceği hatırlatan Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Florya, Galatasaray'ın bugüne kadar yapılmış en büyük projesi. 2022'de genel kuruldan yetki alarak bu projeyi yapmak üzere harekete geçtik. İlk aşamada da kulübün kendi imkanlarıyla yapması halinde daha karlı çıkacağını düşündük. Ancak alınan yetki, bu projenin ya kendimizin yapması ya da bir müteahhite verilmesini kapsıyor. Ben inşaat kökenliyim, bu işi biliyorum. 2022'de Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına (TSKB) bir rapor hazırlattık. Söz konusu rapora göre bizim yapmamız durumunda metrekaresini ortalama 5 bin dolar satacağımızı, 370 milyon dolar kar elde edeceğimizi sunduk. Bu çerçevede oy birliği ile genel kuruldan yetki aldık. Mayıs 2024'te aynı projeyle ilgili yine biz yapmamız şartıyla TSKB'den rapor aldık. Bu kez ortalama metrekare satış fiyatı 6 bin 750 dolar çıktı. Bu arada maliyetler de arttı. Maliyetler çıktıktan sonra Galatasaray, 434 milyon dolar para kazanacak. TSKB, bu işin en önemli kurumlarından bir tanesi. İnşaat sektöründe herkes projelerini bu kurumun raporuna göre yapıyor. Genel kurulda, en güvenilir merci olan TSKB'nin raporlarına göre yetki istedik."

Başkan adayı Süheyl Batum'un Florya'da konutların metrekaresinin 13 bin dolarlara satıldığı ve Galatasaray'ın yaklaşık 500 milyon dolar zarar edeceği iddiasıyla ilgili Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuları her divan kurulunda konuşuyoruz. Bu kişiler toplantılarımıza gelse bunu söylemezdi. Keşke 13 bin dolardan satabilsek. Onlar, 'Bunlar ihaleyi yaptı, birisine verdi. 13 bin dolarken, 6-7 bin dolara verdiler. Aradaki fark ne oldu?' diye düşünüyorlar. İnsanın dilindeki kendi düşüncesini yansıtır. Biz devamlı bölgedeyiz. Son olarak Galatasaray Yardımlaşma Vakfının arazisini satın aldık, emlak fiyatlarını araştırdık. Böyle bir fiyat yok. Keşke olsa. Söylenen fiyatlara kendimiz de yapsak, hasılat paylaşımı da yapsak karımız 800-900 milyon dolar olur. Bunu hangi Galatasaraylı istemez. Ortada yapılmış bir ihale yok. Bu büyüklükteki işi yapabilecek sayılı firma var. Bunların hepsiyle görüşüyoruz. Sürecin sonuna geliyoruz. Genel kurulda aldığımız yetki çerçevesinden GSTV'den yayımlanacak bir ihale olacak. Ön teklifleri incelemek için kulübümüz içinden seçilmiş, bağımsız bir ihale danışma kurulu kurduk. Niyet mektupları inceleniyor. İncelemeden geçen niyet mektupları Ernst&Young'ın önüne gidiyor. Aynı zamanda bunları Ziraat Bankasına anlatıyoruz. Hiçbir Galatasaraylı, 'Dursun Özbek ve arkadaşları genel kurulda söylediklerinin dışına çıkıyor.' düşüncesine kapılmasın. Kapım açık. Tüm üyelerimize yapılanları gösterebilirim."

Florya'nın değerlendirilmesi yöntemleri

Dursun Özbek, Florya arazisinin değerlendirilmesi konusunda iki alternatif olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Alternatiflerden biri inşaatı kendimizin üstlenmesi, diğeri ise bir müteahhit ile hasılat paylaşımı şeklinde yapılması. İki alternatif için de genel kurul oy birliği ile bize yetki verdi. Biz bu yetkinin içinde kaldıkça iddialar genel kurul iradesine karşı söylenmiştir. Kulüp kendi imkanlarıyla yapabilmesi için 2019'da imzalanan yapılandırma anlaşması kapsamında arsanın üzerindeki 14 milyar liralık ipoteğin kalkması gerek. Bunun için gereken para, 2 milyar 200 milyon lira, yani yaklaşık 70 milyon dolar. TSKB raporuna göre bugünkü şartlarda 220 milyon dolar inşaat maliyeti var. Hayatında proje yapmayan kişiler bunu bilmez. En azından bu 220 milyon doların yüzde 25'ini öz sermayenizden karşılamalısınız. Galatasaray'da bu paralar yok. Borçlandığımız zaman piyasada faizler yüzde 55-60 seviyesinde. Bugünkü emlak piyasasının geldiği yerde Galatasaray'ı riske sokmam. Ayrıca iki önemli husus var. Yapılandırma anlaşmasından çıkamayıp inşaatı kendimiz başlatmamız durumunda yapılan her satışın yüzde 50'si borcun kapanması için Türkiye Bankalar Birliğine (TBB) gidecek. En önemli husus ise kulübün faaliyetleri için vergi muafiyeti. Arsayı başkasına yapması için verirsek muafiyet devam ediyor. Ne zaman kendim yapmaya kalkarsam muafiyet kalkıyor. Sonra yüzde 25 kurumlar vergisi, yüzde 18 stopaj ödemek zorunda kalacağız. 'Biz yapalım' diyen arkadaşların bunları düşündüğünü zannetmiyorum."

Yaklaşık 100 bin metrekarelik inşaatın yapılacağını dile getiren Özbek, "Galatasaray'da bu büyüklükteki inşaatı satacak bir ekip yok. Biz bir spor kulübüyüz. Şu anda Mecidiyeköy ve Kemerburgaz'ı tamamen kendi imkanlarımızla yapıyoruz. İkisi yaklaşık 25 bin metrekare. Bu sürede çok tecrübe edindik. Buna bağlı değerlendiriyorum. Tabii Florya'yı kendimiz yapalım isterim. Ancak işi detaylı analize girdiğimizde tablo çok farklı." ifadelerini kullandı.

Projeyi hasılat paylaşımı şeklinde yapmaları durumundaki avantajlarını anlatan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Ernst&Young'ın analizleri sonucunda davet edeceğimiz firmaların katılacağı ihaleyi GSTV'den yayımlayacağız. Bu konuda dersimize çalıştık. Bu işe girecek firmalara önce 2 milyar 200 milyon liralık TBB borcunun kapatılmasını şart koşuyoruz. Genel kurula anlatırken Florya projesini TBB anlaşmasından çıkmak için yaptığımızı söyledim. Burayı biz yapsaydık TBB anlaşmasından çıkılmadığı sürece her sene 34 milyon dolar olmak üzere 3 sene boyunca 100 milyon dolar faiz ödeyecektik. İkinci husus vergi boyutu. 100 milyon dolar da vergi borcu gelecek. Bu çerçevede hasılat paylaşımına gidersek kendi yaptığımızdan daha fazla kazanacağımız ortaya çıkıyor. Arkadaşlarımla Galatasaray'ın daha karlı çıkması için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Özbek, Galatasaray'ın aleyhine hiçbir şeye onay vermeyeceklerini aktararak, "Amacımız Galatasaray'ın finansal yapısını öyle bir hale getirelim ki mayıslar 2200 yılına kadar bizim olsun. Hedefimiz sürdürülebilir bir mali yapı ve sportif başarı yakalamak. Mayısların bizim olması için anlattıklarımın yapılması gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

"Hayalim bir Galatasaray vadisi"

Başkan Özbek, en büyük hayalinin Cendere Vadisi'ni bir Galatasaray vadisi haline getirmek olduğunu söyledi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nin yanındaki 62 dönümlük alandan bahseden Özbek, "Önümüzdeki dönemde en önemli projem bir Galatasaray vadisi yaratmak. Yatıyorum, kalkıyorum bu hayalle yaşıyorum. Stadı, kamp tesisi ve spor salonlarıyla bir araya gelmiş bir Galatasaray vadisi en büyük hayalim." açıklamasını yaptı.

"Başarılar, tek yumruk olmakla geliyor"

Dursun Özbek, Galatasaray camiasına getirdikleri sevgi ikliminin başarılarında başrolü oynadığını söyledi.

Göreve 2 yıl önce geldiğini hatırlatan Özbek, "Galatasaray'a bir sevgi iklimi getirdik. Bu her şeye tesir ediyor. Başarılar, tek yumruk olmakla geliyor. Bu durum gelişecek ve büyüyerek devam edecektir. Yönetim kurulundaki arkadaşlarıma, her maçı 50 bin kişiye oynamamızı sağlayan taraftarlarımıza, projelerimize oy birliği ile destek veren camiama teşekkür ediyorum. Deprem bölgesine defalarca gittik. Oradaki insanların Galatasaray'a duyduğu sevgi inanılmaz. Şanlıurfa'daki veya Hatay'daki bir çocuğun bana sarılması, bize verilen en büyük destek. Sevgi iklimi ve deprem döneminde ne kadar sevildiğimizi görmemiz, sponsorlarımızın artması bizi çok motive etti. Başarımızın temelinde bu var. Tabii ki iyi bir takımımız var, dünya yıldızlarını getirdik, Okan hocamız, teknik ekibimiz, oyuncularımız ve Erden Bey'in çalışmaları çok başarılı ama esas çatı sevgi iklimi." diye konuştu.

"Hedefimiz, önümüzdeki dönem Avrupa'da kupa kazanmak"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yeniden seçilmeleri durumunda önlerindeki dönem Avrupa'da kupa kazanmayı hedeflediklerini anlattı.

Bu sezon Avrupa'da iyi maçlar oynamalarına rağmen hedeflerine gidemediklerini belirten Özbek, "Ali Sami Yen ağabeyin bize yüklediği misyon var. Galatasaray, bu misyonu gerçekleştirebileceğini tüm dünyaya gösterdi. İngiliz'i, Alman'ı yenerek 2000'de UEFA Kupası'nı aldık. Ancak bu yetmez. Başarıyı daha üst seviyeye taşıma sorumluluğumuz var. Dünya futbolu bambaşka bir yere gidiyor. Onların peşine takılan değil onlarla yarışı götüren kulüp olmalıyız. Kemerburgaz tesisleri bunun başlangıç noktası. Avrupa'da başarıya giderken, onların seviyesinde tesislerimizin olması lazım. Bu eksik kalırsa olmaz. Hedefimiz, önümüzdeki dönem Avrupa'da kupa kazanmak." değelendirmesinde bulundu.

"Futbol takımın iskeletini değiştirmeyi düşünmüyoruz"

Özbek, seçilmeleri halinde yeni sezonda futbol takımının iskeletini korumak istediklerini söyledi.

Çok önemli futbolcuları olduğunu vurgulayan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Yaz transfer sezonu öncesinde birçok Avrupa kulübü oyuncularımıza ilgili. Yeterli seviyeye gelindiğinde tabii ki bazı oyuncular satılabilir. Ancak önümüzdeki sezon 25. şampiyonluğa ve 5. yıldızı takmaya gideceğiz. Bazı şeyler parayla ölçülmez. Onun için takımın iskeletini değiştirmeyi düşünmüyoruz. Beşinci yıldıza gitmemizi etkileyecek hiçbir hamleyi yapmayız. Sadece oyuncu değerinin çok üzerine çıkmış bir teklif gelirse ve yerini doldurabileceğimiz kanısına varırsak satışa izin veririz. Başarılı bir takımımız var." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'den bir beklentimiz yok"

Dursun Özbek, Süper Lig'in 37. haftasında yapılan Fenerbahçe derbisinden sonra yaşananlardan dolayı rakiplerinden özür beklentisinde olmadıklarını dile getirdi.

Özbek, "Derbiden sonra yaşanan olaylarla ilgili Fenerbahçe'den bir özür beklentiniz var mı?" şeklindeki soruyu, "Fenerbahçe'den herhangi bir beklentimiz yok. Onlar oldukları gibi davrandı. Zaten olay hukuka yansıdı. Olaydan hemen sonra ilgili mercilere şikayetlerimizi yaptık. Galatasaray Spor Kulübünün hukuk departmanı bu süreci başarılı bir şekilde yönetmiştir. Bu işin takipçisiyiz." diye yanıtladı.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile girdikleri şampiyonluk yarışını değerlendiren Özbek, "Şampiyonluk yarışı bu sezon iki takım arasında geçiyor. İki takımla üçüncü arasında büyük fark oluştu. Keşke onlar da yarışın içinde olsaydı. Böylece daha zevkli ve gerilimi az maçlar izlerdik. İki takım sezonun başından beri zirveyi zorluyor. Biz şu anda 3 puan öndeyiz. Konya'ya şampiyonluk maçına gideceğiz. O maçı kazanarak ligi önde bitireceğiz. Taraftarım, camiam, teknik heyetim ve oyuncularım çok büyük emek verdi. Bunun karşılığını almamız lazım. Onun için şampiyonluk çok önemli." şeklinde görüş belirtti.

TFF seçimleri

Başkan Özbek, 18 Temmuz'da yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde Türk futboluna adaleti sağlayacak adayı destekleyeceklerini söyledi.

Seçime yaklaşık 2 ay kaldığını vurgulayan Özbek, "İki ay o kadar uzun süre ki bu köprünün altından çok su geçer. Galatasaray, federasyon seçimlerinde en önemli kulüp. Biz, federasyonu en iyi yönetecek, adaleti getirecek kişiyi seçmenin peşindeyiz. En çok önemsediğimiz konu herkes için adaletin sağlanması. Türk futboluna adaletin gelmesi lazım. Adalet olmadığında tartışmaların hangi boyuta geldiğini herkes gördü. Adaleti sağlayan bir federasyon başkanının seçilmesi en büyük beklentim." ifadelerini kullandı.