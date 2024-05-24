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Özel'den staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına destek

Özel'den staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına destek

CHP Lideri Özel, Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu'nun miting çağrısı paylaşımını alıntılayarak destek vereceğini açıkladı. Özel, "Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu'nun ve çok sayıda staj mağdurunun İstanbul'da yapacaklarını duyurdukları miting davetini aldım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının sorunları çözülene kadar yanlarında durmaya devam edeceğiz" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu'nun miting çağrısı paylaşımını alıntılayarak destek vereceğini duyurdu.

Özel'in paylaşımı şöyle:

"Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu'nun ve çok sayıda staj mağdurunun  İstanbul'da yapacaklarını duyurdukları miting davetini aldım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının sorunları çözülene kadar yanlarında durmaya devam edeceğiz."

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