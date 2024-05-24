BIST 10.764
DOLAR 32,26
EURO 34,91
ALTIN 2.424,00
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Büyükçekmece'de tartıştığı eşini öldürüp intihar etti

Büyükçekmece'de tartıştığı eşini öldürüp intihar etti

İSTANBUL Büyükçekmece'de bir kişi, eşini silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Dünya Sokak'taki bir binada oturan Şinasi Ç, eşi Ayşe Ç'yi silahla vurdu, ardından aynı silahla intihar etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine söz konusu adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri çiftin hayatını kaybettiği belirledi. Cenazeler, savcılık ve polisin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çiftin 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ’ye yönelik düzenlenen ‘Kıskaç-17’ operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı!
FETÖ’ye yönelik düzenlenen ‘Kıskaç-17’ operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı!
Onur Akay saldırıya uğradı! Kadir Doğulu detayı dikkat çekti
Onur Akay saldırıya uğradı! Kadir Doğulu detayı dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan değişim sinyali vermişti! AK Parti'de peş peşe istifalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan değişim sinyali vermişti! AK Parti'de peş peşe istifalar
Kritik teklif Meclis'te kabul edildi! Cezalar artıyor
Kritik teklif Meclis'te kabul edildi! Cezalar artıyor
CHP'li Tuncay Özkan'ın kardeşi Mamak'ta müdür oldu
CHP'li Tuncay Özkan'ın kardeşi Mamak'ta müdür oldu
Portakal bunları deşifre etmek lazım dedi fena saydırdı! Kansız, şerefsiz...
Portakal bunları deşifre etmek lazım dedi fena saydırdı! Kansız, şerefsiz...
Ehliyetine 17 yıl el konulan sürücü drift sonrası yakalandı, ceza yağdı!
Ehliyetine 17 yıl el konulan sürücü drift sonrası yakalandı, ceza yağdı!
Vergi ihbarı dönemi! Bakan Mehmet Şimşek detayları açıkladı: İhbar ikramiyesi ödenecek
Vergi ihbarı dönemi! Bakan Mehmet Şimşek detayları açıkladı: İhbar ikramiyesi ödenecek
FETÖ'ye yönelik 18 ilde 'Kıskaç-17' operasyonu 45 şüpheli yakalandı
FETÖ'ye yönelik 18 ilde 'Kıskaç-17' operasyonu 45 şüpheli yakalandı
Son seçim anketi Metropoll'den geldi bu oranlar doğru mu fark açılıyor
Son seçim anketi Metropoll'den geldi bu oranlar doğru mu fark açılıyor
Ali Koç'tan Konyaspor-Galatasaray maçı için UEFA'ya yazı
Ali Koç'tan Konyaspor-Galatasaray maçı için UEFA'ya yazı
ABD'de Biden'ın yapay zekayla yapılmış sesiyle seçmenleri arayan kişiye 6 milyon dolar ceza
ABD'de Biden'ın yapay zekayla yapılmış sesiyle seçmenleri arayan kişiye 6 milyon dolar ceza