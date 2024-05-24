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FETÖ’ye yönelik düzenlenen ‘Kıskaç-17’ operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı!

FETÖ’ye yönelik düzenlenen ‘Kıskaç-17’ operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, 18 ilde FETÖ ‘ye yönelik düzenlenen “Kıskaç-17” operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Son 11 ayda FETÖ’ye yönelik düzenlenen 5 bin 191 operasyonda 8 bin 153 şüpheli yakalanırken bunlardan bin 518’i tutuklandı, ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde FETÖ ‘ye yönelik düzenlenen “Kıskaç-17” operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Son 11 ayda FETÖ’ye yönelik düzenlenen 5 bin 191 operasyonda 8 bin 153 şüpheli yakalanırken bunlardan bin 518’i tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Ardahan, Erzurum, Eskişehir, Denizli, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova olmak üzere 18 ilde FETÖ’ye yönelik “Kıskaç-17” operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 45 şüpheli yakalanırken şüphelilerin, örgütün sözde “Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandığı paylaşımda 1 Haziran 2023 - 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında (son 11 ayda) FETÖ’ye yönelik; 5 bin 191 operasyon düzenlendiğini ekledi.

Düzenlenen operasyonlarda 8 bin 153 şüpheli yakalanırken bunlardan bin 518'i tutuklandı. Bin 751 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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