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Cumhurbaşkanı Erdoğan değişim sinyali vermişti! AK Parti'de peş peşe istifalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan değişim sinyali vermişti! AK Parti'de peş peşe istifalar

Kurmayları ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti içerisinde değişimi mutlaka gerçekleştireceklerini dile getirdi. İlk istifa ise AK Parti’nin yerel seçimlerde yüzde 54,7 ile en yüksek oyu aldığı Rize’den geldi.

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 AK Parti MKYK toplantısında kurmaylarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan parti içerisinde değişimi mutlaka gerçekleştireceklerini söyledi. Türkiye Gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre Erdoğan “Seçim sonuçlarını istişare etmeye devam ediyoruz. Sonuçlar, araştırmalar ve analizler olgunlaştıkça yeni adımlar atılacak. Yeri ve zamanı geldiğinde; kırmadan, dökmeden, küstürmeden değişimi yapacağız” diye konuştu.

İlk istifa Rize'den

Öte yandan, Erdoğan tarafından da dile getirilen AK Parti’deki değişime bazı illerden başlandı. İlk istifa, AK Parti’nin yerel seçimlerde yüzde 54,7 ile en yüksek oyu aldığı Rize’den geldi. Hemen ardından, Adıyaman ve Batman il başkanları istifa ettiklerini duyurdu.

Ankara'da değişikliğe gidildi

Ankara il başkanlığındaki bazı birim sorumlularında da değişime gidildi. AK Parti’de teşkilatlardaki değişim büyükşehirlere de yansıyacağı öğrenildi. Ankara’da ise, İl Sekreteri, Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı, AR-GE’den sorumlu İl Başkan Yardımcısı,  Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı da değişti.

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