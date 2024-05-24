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HABER /  POLİTİKA

CHP'li Tuncay Özkan'ın kardeşi Mamak'ta müdür oldu

CHP'li Tuncay Özkan'ın kardeşi Mamak'ta müdür oldu

CHP'li Tuncay Özkan'ın erkek kardeşi Yahya Umut Özkan, Mamak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne getirildi.

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CHP'li belediyelerde akraba atamaları tartışmaları gündemdeki yerini koruyor.

CHP Genel Başkanı Özel'in, "Eş, dost, akrabalar için iş talebinde bulunmayın" uyarısı dikkate alınmadı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre CHP'li Tuncay Özkan'ın erkek kardeşi Yahya Umut Özkan'ın Mamak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olduğu ortaya çıktı.

Tuncay Özkan'dan açıklama

Tuncay Özkan ise bu paylaşıma dair yaptığı karşı açıklama yaptı. Kardeşinin göreve getirilmesi ile bir ilgisinin olmadığını ifade etti. Özkan, "Nepotizm' i iğrenç bulan biriyim. Umut Özkan benden bağımsız olarak Ankara Mamak'da siyaset yapan, yaşayan, CHP gençlik kolları ve çeşitli kademe görevlerinden gelen bir üyemizdir. Benimle konuşsaydı bu görevi reddetmesini isterdim. Ancak uzunca bir zamandır konuşmuyoruz. Bu görevle ilgili bilgim yapılan haberlerle olmuştur. Hiçbir dahlim yoktur. Olamaz." ifadelerini kullandı.

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