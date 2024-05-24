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Ali Koç'tan Konyaspor-Galatasaray maçı için UEFA'ya yazı

Ali Koç'tan Konyaspor-Galatasaray maçı için UEFA'ya yazı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın Konyaspor ile oynayacağı maç için UEFA'ya başvurduklarını söyledi. Ali Koç, "UEFA-FIFA nezdinde Konyaspor-Galatasaray maçına gözlemci yollanmasını istiyoruz. Konyaspor'dan dolayı değil." dedi.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başkan adaylığı süreciyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın Konyaspor ile oynayacağı maç için UEFA'ya yazı yolladıklarını açıkladı.

"Hepimizin korktuğu bir konu var. Bu konunun UEFA, FIFA nezdinde gözlemci yollanmasını istiyoruz. Buraya verilecek hakemler ve Konyaspor'un rakibinden ötürü istiyoruz. TFF ve UEFA'ya yazı yolladık. Endişemiz var. Buna benzer şeylere çok tanık olduk."

"FIFA NEZDİNDE GÖZLEMCİ YOLLANMASINI İSTİYORUZ"

"Konyaspor'un bizden puan alması lazımdı ve aldı. Şimdi de korakor mücadele etmesi lazım. Konyaspor Başkanını severim. Konyaspor camiasını çok bilmem. Bizim tek güvencemiz Konyaspor. Galatasaray'dan emin olamadığımız için gözlemci yollanmasını istedik."

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