Suriye'ye dikkat çeken Yusuf Kaplan'dan İran yönetimine: Allah sizin belanızı versin

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Suriye'de yarım milyon insanı öldürmekle suçladığı İran yönetimi için "Allah sizin belanızı versin! Allah sizi perperişan etsin!" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'de İran tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. İran hakkında yazılarıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan'dan yine dikkat çeken bir yazı geldi.

Kendisine yönelik "mezhepçi" yakıştırmasına Kaplan, "kimsenin gözünün yaşına bakmadan yüzbinlerce masum Sünnî Müslümanı katledecek, biz de “bu yaptığınız şey vahşettir, yapamazsınız!” diye çıkışınca mezhepçilik mi yapmış olacağız?" diye yanıt verdi.

"Suriye’de tam yarım milyona yakın Sünnî Müslüman kanı akıttı bu İran. Dile kolay! İnanılır gibi değil!" diyen Kaplan, yazısına şöyle devam etti:

Suriye genelinde, Irak’ta Sünnî katliamı yaparak hangi emperyalistle savaştınız?

"Siz kimsiniz? Ne işiniz var Suriye’de? Suriye’de emperyalistlerle mi savaştınız, mazlum Sünnî Müslümanların mirasının kökünü kazıyarak, Sünnî Müslümanların şehirlerini, mesela Halep’i harabeye çevirerek, hem Halep’te hem de bütün Suriye genelinde, Irak’ta Sünnî katliamı yaparak hangi emperyalistle savaştınız?

Emperyalistlerin yapmaya bile cesaret edemeyeceği katliamı siz yaptınız, hâlâ da yapmaya devam ediyorsunuz!

Aşağılıksınız siz!

Ortadoğu babanızın çiftliği olmuş: Bir taraftan İsrail, bir taraftan emperyalist Batılılar ve vekil savaşçıları uşakları, bir taraftan da siz Sünnî Müslümanların kökünü kazıyacak büyük bir savaş, büyük bir katliam yapıyorsunuz! Allah sizin belanızı versin! Allah sizi perperişan etsin!"

Türkiye'yi kuşatma savaşı

Irak, Suriye, Lübnan, Filistin, Körfez ülkeleri ve Yemen ile birlikte bütün Arabistan yarımadası devrimden bu yana Şiî İran rejimi tarafından işgal edilip nüfus yapısının katledildiğini yazan Kaplan, "Batılılar, Şia yayılmacılığı üzerinden İslâm dünyasını, bin yıldır İslâm dünyasının kurucu, konumlandırıcı ve koruyucu öncü kolu olan ama yüz yıldır seküler vesayet rejimi ile kapana kıstırılan Türkiye’yi durdurdurma ve kuşatma savaşı veriyorlar!" yorumumda bulundu.