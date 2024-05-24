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Benzine indirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Benzine indirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurlarındaki değişiklikler sebebiyle, benzin ve motorin fiyatlarında indirime gidilecek. Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 55 kuruş indirim bekleniyor.

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Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişiklikler, yakıt piyasalarında etkisini sürdürüyor. Vatandaşların yakından takip ettiği benzin ve motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren önemli bir indirim geliyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 55 kuruş indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 42.74 TL
Motorin litre fiyatı: 40.23 TL
LPG litre fiyatı: 20.97 TL


İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 42.66 TL
Motorin litre fiyatı: 40.17 TL
LPG litre fiyatı: 20.43 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43.64 TL
Motorin litre fiyatı: 41.16 TL
LPG litre fiyatı: 20.87 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43.89 TL
Motorin litre fiyatı: 41.44 TL
LPG litre fiyatı: 20.51 TL

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